Momento que se emprendía el rescate

El boletín oficial de la Fuerza Aérea Argentina

aseguró que "a pesar de que fue una noche muy fría, todos los tripulantes estamos muy bien", al arribar al aeroparque metropolitano de Buenos Aires tras haber pasado la noche en una zona montañosa de Andalgalá, Catamarca, luego de que el helicóptero que trasladaba a varios funcionarios tuvo que descender ayer por las bajas temperaturas."Estamos todos muy bien. Por suerte, salió todo bien a pesar de la noche muy fría y que no teníamos ni alimentos, ni agua, ni vestimenta porque las valijas iban en el vuelo del Presidente (Mauricio) Macri", afirmó Pavlovsky ante los medios luego de superar la compleja situación que los mantuvo más de doce horas en la montaña tras un aterrizaje preventivo del helicóptero que trasladaba a la comitiva presidencial desde la ciudad salteña de Cachi a Las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.Sobre el aterrizaje imprevisto, Pavlovsky relató: "Estábamos viajando de Cachi a Termas, en el helicóptero de la Fuerza Aérea. Cuando el capitán intenta bajar en Termas se encuentra con que había una capa de nieve y no podía aterrizar; intentamos desviarnos al aeropuerto de Santiago, tampoco pudimos entrar y ya cuando estábamos con combustible escaso tomó la decisión, y acertádamente, de volver a la montaña que habíamos pasado, los cerros del Aconquija, y buscar un claro para aterrizar". "Eso habrá sido alrededor de las 18 horas (de ayer)", calculó.Además, el funcionario resaltó la solidaridad que prevaleció en el grupo y destacó el desempeño de los rescatistas."La noche fue muy, muy fría. Teníamos poca gasolina por eso cada dos horas, cuando teníamos mucho frío y estábamos algunos cerca de la hipotermia se prendía (la calefacción) por espacio de 10, 15 minutos, la dejábamos descansar, por eso tirábamos por espacio de 15 minutos más, media hora y a las dos horas volvían a encender la calefacción", añadió."Por suerte las cosas salieron bien; los seis tripulantes hicieron todo para que la noche no fuera tan dura", agregó el vocero presidencial.Asimismo, remarcó que cerca de las 8 del sábado vieron que "amaneció un día lindo" y a las 11 advirtieron la llegada del primer grupo rescatista de la Policía de Catamarca, "la División de Operaciones especiales", con los que emprendieron el primer tramo del descenso hasta la llegada del helicóptero presidencial, que realizó un aterrizaje difícil para rescatar a los siete funcionarios.Sobre esa experiencia remarcó que "lo primero que uno hace es pensar en sus seres queridos; era imposible dormir. Se hizo de noche a las 18 horas y se vio la luz a las 8. La noche se hizo eterna", acotó y reiteró su agradecimiento a los rescatistas.