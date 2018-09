Luego de darse a conocer el caso de una maestra de música denunciada por acosar a un alumno de 13 años de séptimo grado de la escuela Nº 63 Alimirante Brown, Rosario , la madre del menor explicó como descubrió el hecho.Tanto el alumno como la docente se tenían agendados con nombres distintos. Ella aparecía como "Tomii amigooo" y constantemente borraban las conversaciones.El lunes pasado, la madre alcanzó a ver varios mensajes por lo que se apoderó del teléfono de su hijo y comenzó a escribirle a la maestra haciéndose pasar por el menor.Además, se conocieron nuevos chats donde la docente se le insinuó al menor. "Quiero besarte todo", le escribió.



La madre descubrió la conversación donde la docente le escribió: "Ah, bueno. Perdón, no te jodo más. Ni un «Hola, linda, amor». Nada. ¡Qué feo! Pero bueno... Capaz ya te cansaste de mí", y siguió: "No quiero un regalito, te quiero a vos, ya te dije. Quiero besarte todo". Más tarde, comenzó a chatear con la maestra como si fuera su hijo.



"Ahora sí podemos hablar tranquilos porque Iván, mi marido, se fue a dormir. . ¿Por qué antes me pusiste esa letra de la música? ¿Qué? ¿Estás celoso? Jajaja Te estoy preguntando en serio", escribió la docente sin saber que ya no hablaba con el menor.

La madre le pidió una foto pero la maestra le respondió: "Ni en pedo. Ya te dije que no es lindo mi cuerpo. ¿Y qué vas a hacer con la foto, a ver?". Luego de insistirle, la mandó una foto y le texteó: "Estoy en el baño. Beso para vos".



El chat donde le dice que quiere besarlo.



El Ministerio de Educación de Santa Fe tomó cartas en el asunto y aplicó la terminante decisión de expulsar a la docente de la escuela y le prohibió hacer los reemplazos que estaba haciendo.



Los chats anteriores

Así iniciaba uno de los chats.

La acosadora se preocupaba por si la descubrían.

La docente de música pretendía que el menor le mande fotos.

En otras conversaciones la profesora mando fotos elevadas de tono.

Así invitaba a salir al menor.

De manera continua, lo hostigaba para que le mande fotos.