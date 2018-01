El audio que comenzó a circular pertenece a una mujer de la localidad santacruceña de Caleta Olivia que se queja por la gran cantidad de chicos de las colonias que juegan en las playas y no la dejan tomar sol.



Según ella, los "pendejos que molestan" son desubicados y "la asfixian" cuando intenta disfrutar de la playa.



La mujer en cuestión, es Patricia Jaime, coordinadora del Programa Escuelas y Redes del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Y su mensaje estaría dirigido a la secretaria de Deporte y Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia, Claudia Rearte.



El audio hizo recordar al de "la cheta de Nordelta" que se quejaba de sus vecinos que tomaban mate y no tenían códigos "estéticos y morales".



El mensaje comienza así: "Hola Claudita, te habla Pato, estamos acá tomando sol y se nos vienen encima los pendejos de las Colonias!, no se viste".



"Me agarré con un profesor, justo donde estamos tomando sol, así que, en síntesis terminamos nosotras al lado del guardavidas y los pendejos, ¿me entendés?", continuó.



Y luego apuntó: "Los profesores son unos desubicados". "Deciles Clau por favor, si ven gente que está tomando sol, que se corran. Los pendejos con mochilas un poco más nos asfixian", concluyó.



El audio de la "cheta de Caleta Olivia"