Por @alegalloinfo

No todo el mundo querrá, aunque pudiera, quedarse en casa trabajando cuando pase la pandemia. Algunos experimentarán fobia al teletrabajo. “Lo primero que querrá la gente es volver a la oficina porque no es lo mismo trabajar desde tu casa pudiendo salir que tener que hacerlo encerrado entre cuatro paredes todo el día, todos los días”, admitió el economista Eduardo Levy Yeyati.

El especialista además señaló, en un debate virtual que realizó la Universidad Torcuato Di Tella y que reflejó la agencia NP que seguirán manteniéndose los límites para algunas profesiones aunque regrese la luna de miel con el teletrabajo. Por ejemplo, la atención médica o muchas funciones del Estado no podrán ser reemplazadas. Sin embargo, hay empresas de salud privada como Swiss Medical que, por ejemplo, vienen implementando sistemas de consultas médicas on line desde mucho antes de que comience la pandemia a través de aplicaciones que aceleran las los tiempos de consulta para requerimientos de guardia que, por supuesto, no demanden intervenciones quirúrgicas o cuidados extremos.

Hacer cola para comprar podría ser otro hábito que cambiaría luego de la pandemia porque mucha gente probó la compra vía internet y, a pesar de los cuellos de botella que se experimentaron en un principio, luego se incorporó como forma de consumo. “Antes el consumidor se mantuvo reacio por desconocimiento y miedo a adoptar el sistema digital pero ahora descubrió lo útil que le resulta”, sostuvo Diego Bleger, socio de KPMG en consumo masivo. Por ejemplo las ventas de alimentos y bebidas crecieron cerca de un 30% en marzo respecto del año pasado y es también por el aumento de compras vía on line.