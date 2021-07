La familia y amigos de Carlos Reutemann despedieron al ex gobernador santafesino en una ceremonia "íntima" y "sencilla". Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Lar de Paz.

Del último adiós en la localidad de Monte Vera participaron solamente las personas más cercanas al ex piloto, como sus hijas, Cora y Mariana Reutemann, su esposa, Verónica Ghio, y su pequeño nieto, Santiago Diez.

El féretro del fallecido senador nacional fue cubierto por una bandera argentina y cerca de las once de la mañana, un sacerdote se hizo cargo de la ceremonia en la sala velatoria Serca, frente a un grupo de parientes cercanos, algunos ex funcionarios y amigos de "Lole" (apodo que recibió de chico, cuando en el campo pedía ir a ver lo´lechone), entre los que se destacaron el ex ministro de Hacienda de Santa Fe, Juan Carlos Mercier.

La ceremonia fue íntima y todos utilizaron barbijos.

Con las lágrimas a flor de piel y la voz quebrada, Mercier dijo: "Es una lamentable pérdida para todo el país y para Santa Fe en particular. El Lole supo defender siempre los intereses de los santafesinos. Fue un gran tipo. Un tipo honesto. Un tipo que luchó hasta el último instante por sus grandes pasiones. Si algún error cometió, siempre fue involuntario". Además, contó que la última vez que habló con el Lole fue para saludarlo por su cumpleaños, aquel 12 de abril.

.

Además de los familiares, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez y María Angélica Gastaldi, y la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arenase, se acercaron al sepelio para despedir al senador. Según informó Radio 2, la familia autorizó el ingreso de todos aquellos que figuraran en un registro que habían armado con antelación.

El círculo íntimo del ex piloto lo acompañó hasta el final.

También estuvieron presentes el hermano del fallecido senador nacional, Enrique Reutemann, y su hijo Federico, quien en los últimos días ofició como vocero de la familia.

Carlos Alberto Reutemann falleció este miércoles, a los 79 años, luego de permanecer más de cinco semanas internado en Santa Fe. La noticia fue dada por la mayor de sus hijas, Cora, quien horas antes había tenido que salir a desmentir la muerte del legislador.