El equipo de fotógrafos de Crónica registró en imágenes varios de los momentos que marcaron la agenda pública de este año.

Carlos Ventura, jefe de fotografía del Grupo, señaló que el trabajo del fotógrafo es "capturar un momento en tiempo para que a través de la visión del lector se puedan clarificar y graficar situaciones en diferentes momentos de la vida".

Entre las mejores fotos de Crónica del 2019, Ventura contó que para él las más importantes pertenecen al día en que asumió Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner como vicepresidenta. Éstas representan "el final del gobierno de Maurico Macri donde claramente la clase media y los pobres no la pasaron bien", sostuvo. "Volcamos en el cambio de gobierno las esperanzas de que estemos mejor", añadió.

Asunción Alberto Fernández (Hernán Nersesian/ Crónica).

Asunción de Alberto Fernández (Carlos Ventura/ Crónica).

Asunción de Alberto Fernández (Nahuel Ventura/ Crónica).

También se pueden observar imágenes de distintas jornadas claves en la política, como por ejemplo el búnker del Frente de Todos tras su victoria en las elecciones generales y la marcha del "Sí se puede" llevada a cabo por el ex mandatario, entre otras.

Bunker Frente de Todos (Rubén Paredes/ Crónica).

Alberto Fernández en la UIA (Jonatan Moreno/ Crónica).

Marcha del "Sí Se Puede" (Hernán Nersesian/ Crónica).

Conferencia de Mauricio Macri (Nahuel Ventura/ Crónica).

Mauricio Macri y Jair Bolsonaro (Jonatan Moreno/ Crónica).

Entre las mejores fotos, también está la imagen del día en que Axel Kicillof asumió como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Ese 11 de diciembre, el funcionario adelantó que iba a suspender los aumentos tarifarios eléctricos previstos para enero próximo, luego de señalar que iba a declarar la emergencia en la provincia de Buenos Aires por la situación de las finanzas que dejó María Eugenia Vidal, que no le alcanza, aclaró, para cubrir las obligaciones del próximo mes.

Asunción Axel Kicillof (Jonatan Moreno/ Crónica).

Vidal en el programa de Nancy Pazos (Carlos Ventura/ Crónica).

En cuanto a las imágenes de partidos de fútbol, el jefe de fotografía remarcó: "Obviamente vamos a encontrar fotos deportivas graciosas o imágenes de esfuerzo, donde queda plasmado la tenacidad que implica el deporte".

Sacachispas vs Allboys (Rubén Paredes/ Crónica).

Dock Sud vs Español (Rubén Paredes/ Crónica).

Laferrere vs Deportivo Merlo (Hernán Nersesian/ Crónica).

Boca vs Godoy Cruz, festejo del segundo gol (Nahuel Ventura/ Crónica).

Pepe Sand grita gol de Lanús (Pablo Villán/ Crónica).

Festejos de Racing cuando salió campéon (Nahuel Ventura/ Crónica).

River Campeón Recopa (Fernando Perez Re/ Crónica).

River vs Paranahense (Nahuel Ventura/ Crónica).

San Lorenzo vuelve a Boedo (Hernán Nersesian/ Crónica).

Las fotos del 21 de mayo, día en que Cristina fue a la sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py, también fueron seleccionadas como las mejores fotos. En esa jornada comenzó el juicio oral contra la ex presidenta por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz con Lázaro Báez como principal beneficiario.

"Este hecho marcó una etapa que es el juicio por los cuadernos donde se la ve a Cristina y de Vido", expresó Ventura. "En su momento uno no se podía poner a pensar que Cristina, ni de Vido, ni Báez hubieran llegado a los tribunales pero al final ocurrió”, comentó.

Cristina en Comodoro Py (Hernán Nersesian/ Crónica).

Juicio por cuadernos (Rubén Paredes/ Crónica).

Entre las mejores imágenes anuales, también se encuentra la del mandatario Alberto Fernández y el ex presidente Mauricio Macri en que se abrazan el día de la misa convocada por la Conferencia Episcopal Argentina en la basílica de Luján para pedir por la "unidad" y la "paz" a menos de dos días del cambio de gobierno, en un clima de cordialidad que compartieron también los funcionarios entrantes y salientes.

Misa por el día de la Virgen (Jonatan Moreno/ Crónica).

Tampoco pudieron faltar las fotos de Diego Armando Maradona, la eminencia en el mundo del fútbol. En varias de las mejores imágenes de Crónica está el ex futbolista en el día que fue presentado formalmente como nuevo entrenador de Gimnasia en una práctica abierta para socios en el estadio del Bosque.

Presentación de Diego Maradona en Gimnasia (Nahuel Ventura/ Crónica).

Maradona como nuevo entrenador de Gimnasia (Pablo Villán/ Crónica).

Maradona en Gimnasia (Pablo Villán/ Crónica).

La imagen del jueves 26 de diciembre, en que Maradona fue a la Casa Rosada y se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no podía faltar. Luego de una charla amena y de un cálido saludo entre ambos, "El Diego" salió al balcón para saludar a una Plaza de Mayo repleta de gente que se había enterado de la reunión, así como lo había hecho en 1986.

Maradona en la Casa Rosada (Jonatan Moreno/ Crónica).

Entre las fotos destacadas, se encuentran la de la actríz Carla Peterson, quien se quedó con el Martín Fierro, nominada a mejor actriz por su trabajo en "100 días para enamorarse", y el actor y productor Adrián Suar, quien ganó el Oro y el premio por "El Host", que condujo por Fox.

Con el pañuelo verde de la "legalización del aborto legal, seguro y gratuito", Peterson manifestó: "A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo. Gracias actrices argentinas, gracias por su trabajo colectivo".

Entrega premios Martín Fierro 2019 (Carlos Ventura/ Crónica).

Suar en los Martín Fierro 2019 (Carlos Ventura/ Crónica).

“Hay un montón de fotos que marcaron un motivo en cuanto a lo que fue la sociedad argentina este año. Fueron todas imágenes donde se iniciaron y se terminaron etapas", aseveró Ventura. Luego recordó una de las frases que siempre suele utilizar: “No me cuentes la foto, traémela, porque una imagen dice más que mil palabras”.

Velorio del ex presidente Fernando de la Rúa (Pablo Villan/ Crónica).

Velatorio de Héctor Ricardo García (Rubén Paredes/ Crónica).

Accidente en la Autopista 25 de mayo (Rubén Paredes/ Crónica).

Protesta de manifestantes en la embajada de Venezuela (Fernando Perez Re/ Crónica).

Verdurazo en Constitución (Fernando Perez Re/ Crónica).

Inundaciones en Entre Ríos (Carlos Ventura/ Crónica).

Jorge Altieri con el casco recuperado que usó en Malvinas (Jonatan Moreno/ Crónica).