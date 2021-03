Le diagnosticaron leucemia a los 14 y vivió para contarlo

“Soy Celeste, tengo 18 años y me diagnosticaron leucemia el 24 de agosto de 2016. Mi tratamiento de quimioterapia intravenosa terminó y también la fase de mantenimiento con pastillas”.

Así comienza el libro “ Diario de la servilleta” de Celeste Ianelli, quien tenía 14 años cuando su vida cambió completamente a partir del diagnostico de un cáncer terminal. Ya no podría jugar al vóley, ni ir al colegio. Tenía que acostumbrarse a la idea de que el pelo se le iba a caer y que los pinchazos serían moneda corriente.

Después de pasar semanas internada en un hospital recibiendo el tratamiento, entre el aburrimiento y el malestar que no cesaba, Celeste ya no sabía qué hacer, y poco a poco empezó a escribir su historia en cualquier papel que encontraba a su mano, como las servilletas del baño. Pero no solo escribió su historia, sino que también decidió contar lo que se imaginaba que sucedía dentro de su organismo con la voz de una plaqueta muy particular que tenía la misión de relatar la lucha de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos contra el aterrador virus de la leucemia.

“ Diario de la servilleta” no es solo un relato más de la vida con cáncer, sino que también se propone la tarea de informar a grandes y chicos sobre una enfermedad que es posible vencer. Celeste Ianelli logra romper el silencio sobre el tema y escribe de primera mano cada detalle de todo el proceso de una enfermedad difícil de transitar.

La realidad y la ficción van de la mano en esta historia de vida de una adolescente común que lucha por vencer el cáncer y que logró sobrevivir para contarlo.

