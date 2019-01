Daiana Ferrúa buscaba trabajo y en una bolsa de empleo por redes sociales, contactó con una concesionaria. Un representante del lugar se puso en contacto con ella y le pidió fotos en lencería. La chica se negó y el sujeto le dijo "sos una gorda acomplejada".

En diálogo con Crónica HD, Daiana relató que el contacto lo sacó "de una página de Facebook para buscar trabajo". "Buscaban gente en una conecesionaria y me contacté. Me llamaron de Manpower, charlamos bien y me dijeron 'Te vamos a dejar un número para que vos mandes el CV'", relató.

"Un domingo a la tarde me contactan del número que me dijeron. Y ahí fue que me pidió las 12 fotos en ropa interior que denuncio yo. Hay más chicas a las que les pasó lo mismo", agregó.

Luego de que se conociera la historia en los medios, desde la empresa la contactaron para decirles que en ese lugar no se manejaban así y no le dieron datos sobre la persona que además del desubicado pedido, le mandó fotos de su miembro.