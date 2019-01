Alfredo tiene 20 años y sufre de encelofalopatía. Cuando nació, le dijeron a su madre, Ana, que solo iba a llegar hasta los tres años de vida. Sin embargo, Alfredo continúa su lucha en Isidro Casanova.

Hace unos meses, el Estado le quitó el subsidio por discapacidad que era de $ 5.500. En un diálogo exclusivo con Crónica HD, Ana contó: "Hoy me presento en el banco para cobrar la pensión de Alfredo y me dijeron que no había nada", y agregó "el Anses de San Justo me dijo que ellos no tienen nada que ver, que vaya a acción social".

Al llegar a Acción Social le dijeron "que están en feria y que no pueden hacer nada".

Ana, que rompió en llanto ante la desesperación y la angustia frente a las cámaras, reclamó ante el Gobierno Nacional: "¿Qué más quieren sacarnos?".