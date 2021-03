Un nuevo caso de inseguridad tuvo como víctima a un famoso. En este caso, el perjudicado fue el periodista Paulo Vilouta. El conductor sufrió un robo a su auto mientras se encontraba grabando “Intratables” en los estudios de América, en Fitz Roy y Honduras, en el barrio de Palermo.

El hecho ocurrió el pasado martes por la noche y a través de sus redes sociales, el relator contó lo que le sucedió y estalló de bronca por lo sucedido.

“¡Hermosa seguridad! Salgo del canal en Fitz Roy y Honduras y ¡sorpresa!. Y eso que en el piso teníamos hoy a @horaciorlarreta, ¡y me imagino que la policía de la ciudad de Honduras habrá estado atenta! . ¡No se nota!”, escribió Vilouta en su cuenta de Twitter. El texto estaba acompañado por una foto que muestra su auto con el vidrio roto a metros del canal.

Hermosa seguridad!, salgo del canal en fitz roy y honduras y sorpresa!!!!. Y eso q en el piso teníamos hoy a @horaciorlarreta y me imagino q la policía de la ciudad de honduras habrá estado atenta! . No se nota! pic.twitter.com/y5Mxr6YguI — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) March 17, 2021

Por la mañana del miércoles, en el pase radial con Luis Novaresio brindó más detalles de lo sucedido: “Yo lo tomé con mucha calma, pero no me gusta naturalizar las cosas que están mal. ¿Quién te va a robar con la cantidad de gente que hay? Tenemos pizzerías, bares, cervecerías, quioscos... Un afano con una impunidad”.

Vilouta, además, precisó que tuvo que dejar el auto en ese lugar, porque frente al canal, no siempre hay lugar disponible: “Jamás pensé que me iban a robar en el barrio. Hay luces, cámaras...”. Además contó que le robaron una maletín que contenía sus auriculares, la esponja del micrófono que usa en su programa de radio, y unos lentes.

.

“Eran las 23.40 y cuando me subo al auto no me doy cuenta, porque fue el vidrio trasero, del lado del acompañante; arranco y sentía que corría agua dentro del auto, y era el cristal del vidrio cayendo. Cuando freno en el semáforo me doy cuenta. Metí la mano y dije, chau, me robaron la valija. ¡Qué forma de terminar el día!”, se lamentó.

“Es un bajón porque tengo que hacer muchos trámites”, agregó. “Le escribí tardísimo a la gente del seguro y me dijeron que me vaya a dormir tranquilo. Obviamente a mucha gente le pasan cosas peores, pero no hay que naturalizarlo”, concluyó Vilouta.