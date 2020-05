En los últimos días se desató la polémica por la realización de al menos tres bodas judías en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus, entre las que se realizó una el pasado lunes en un edificio del barrio porteño de Almagro de la que participaron ocho personas y en donde irrumpió la Policía de la Ciudad tras recibir la denuncia de los vecinos del lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron al novio y la novia, a sus respectivos padres, al rabino que llevó adelante la ceremonia y a los dueños del lugar donde se llevó a cabo. En la tarde de este martes recuperaron la libertad. El abogado de la pareja, Alejandro Broitman, intentó justificar la decisión que tomaron sus defendidos de casarse en plena vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio porque "llevaban esperando casarse desde marzo" y pertenecen a sectores judíos "más radicalizados" que ponen sus leyes religiosas sobre las del país.

"Es una sociedad que tiene leyes religiosas muy arraigadas y para los sectores ortodoxos más radicalizados la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres", enfatizó Broitman en diálogo con Crónica HD. "Mi defendido no invitó a seis personas ni nada que se le parezca. Sí filmaron algunas dedicatorias de la familia deseándoles felicidades y haciendo un brindis, aunque no pudieron hacer más nada. Evidentemente estos chicos ya venían posponiendo la boda. No está justificado bajo ningún concepto, pero acá el amor fue más fuerte, como dice la canción", sentenció el letrado.

Los ocho detenidos fueron liberados este martes por la madrugada, deberán cumplir los 14 días de aislamiento sin salir de sus casas y tendrán que enfrentar una causa penal por incumplir la cuarentena. Respecto de la situación procesal, su abogado remarcó que "desde un punto de vista jurídico hay que probar si son responsables" y que "es algo que tiene que decidir el juez", aunque admitió: "Evidentemente hicieron algo que no debían".