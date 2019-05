Una operación en la cabeza dejó a un hombre, de 44 años, bajo un cuadro alucinatorio. Tras la intervención, el sujeto escapó desnudo del Hospital Escuela de Santa Rosa, Corrientes. Luego de una intensa búsqueda, lo encontraron escondido dentro del patio de una casa.

Juan Carlos Falcón, de 44 años, sufrió un accidente con su moto, en la calle 25 de Mayo y Salta, y fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de la Capital. En el centro médico, le realizaron una operación en la cabeza, la cual lo habría dejado bajo un cuadro alucinatorio.

Cuando el hombre no estaba siendo vigilado, escapó por la ventana desnudo y con una venda en la cabeza. Vecinos lo cruzaron por la calle y lo fotografiaron. Sin embargo, al no conocer que estaba perdido, no se acercaron a ayudarlo.

"Trepó a un árbol, subió a un techo y saltó a la vereda. Tras perder la bata, quedó totalmente desnudo", manifestó un agente de seguridad que vio las imágenes de las cámaras de la zona.

Juan paseó desnudo con una venda en la cabeza.

Casi un día después de la fuga, el dueño de una casa de la zona, situada en la calle Bolívar al 954, escuchó ruidos extraños en el fondo de su casa. Al acercarse al lugar, se encontró con un hombre escondido en una casilla de gas, sentado en una silla, desnudo y cubierto por una manta.

El propietario llamó a la policía, los efectivos se acercaron a la vivienda, determinaron que se trataba del sujeto buscado y lo trasladaron nuevamente al hospital. La familia ya fue notificada del hallazgo.

"Juan Carlos Falcón estaba tranquilo, tapado con una manta y sentado. Al parecer había saltado un muro de unos 5 metros de altura y así llegó hasta el patio de la vivienda. El dueño del inmueble estaba encontraba de viaje. Por ese motivo, lo encontró recién este viernes por la tarde", manifestaron.

Así fue encontrado Juan.

La desaparición

Familiares de Juan estuvieron en el hospital desde su ingreso al establecimiento. Sin embargo, el último jueves por la tarde el hombre escapó luego de ser intervenido, minutos previos a que lo llevaran a hacer una tomografía.

Según profesionales de la salud, Falcón se escapó bajo un cuadro alucinatorio y manifestaron que no podían precisar por cuánto tiempo permanecería en estas condiciones. "Médicos, familiares, amigos y testigos corrían por la calle buscándolo, fue una locura", manifestaron.

En tanto, familiares decidieron colocar carteles en las calles y publicar imágenes en las redes sociales para lograr encontrar al paciente.

"Juan está recién operado y en un estado que requiere cuidados intensivos, dada la magnitud de la intervención. Necesita atención médica. Se ruegan a quienes tengan información, acercarse a la sede policial más cercana", habían solicitado.