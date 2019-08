Fumar es perjudicial para la salud y también para los bolsillos. A partir de hoy, los cigarrillos aumentarán el 7% y así algunos llegarán a los 100 pesos. La tabacalera Massalin Particulares aumentará los precios de sus cigarrillos 7%, siendo la cuarta alza en lo que va del año. De esta forma, marcas como Marlboro Mega Box y Philip Morris Box igualan su precio en $93. Por otra parte Marlboro Box 20 tendrá un valor de $100. Philip Morris Caps $93 en su versión Box 20. Chesterfield costará $86 en su versión Box y $79 en versión KS; y L&M costará $72 en sus versiones Red KS y Blue KS.

Entre las marcas más caras se ubicarán en $100 los Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slim.Si bien desde la tabacalera British American Tobacco Argentina (BAT, ex Nobleza Piccardo) aún no dieron a conocer un aumento, no se descarta que también lo haga. Cabe recordar que en marzo pasado BAT subió el 7% el precio de sus cigarrillos, equivalente a un promedio de $4 por paquete, debido "al actual contexto inflacionario", según la empresa.

De esta forma, marcas como Marlboro Mega Box y Philip Morris Box igualan su precio en $93. Por otra parte Marlboro Box 20 tendrá un valor de $100. Philip Morris Caps $93 en su versión Box 20. Chesterfield costará $86 en su versión Box y $79 en versión KS; y L&M costará $72 en sus versiones Red KS y Blue KS.

Mediante un comunicado expresó su "preocupación por el no cumplimiento del pago del impuesto mínimo por parte de ciertas tabacaleras informales afectando la posibilidad de competir en igualdad de condiciones". La empresa resaltó que la suba del impuesto mínimo que entró en vigencia el 1° de marzo del año pasado sobre los cigarrillos "eliminó la única alternativa legal que dispone la industria para luchar contra el comercio ilegal".

A partir de este incremento, el precio de Lucky Strike Red Box 20 y de Lucky Strike Click Cool Box será de $81, y el de Lucky Strike Red KS y de Lucky Strike Click Cool KS, $77. El precio de Rothmans KS de 20 unidades pasará a ser de $74 y el formato Box 20 costará $74, mientras que el precio del nuevo Rothmans Click KS 20 será de $65. Por otro lado, el Pall Mall KS 20 pasará a costar $77.