La ludopatía es una enfermedad de carácter psicológico en la que el adicto no sólo pierde sus bienes económicos y relaciones sociales, sino también la capacidad de tomar sus propias decisiones. Deudas, discusiones en la pareja, dramas familiares y daño, mucho daño psicológico son algunas de las consecuencias de esta enfermedad.

Débora Blanca, es Licencia en Psicología (UBA), psicoanalista y especializada en Ludopatía. Escribió tres libros y comenta a Crónica sobre las características de la Ludopatía y su tratamiento: "En 1980 en el manual de psiquiatria ya se ubicaba a la ludopatía como una enfermedad. Esto es importante porque permite correr a esta enfermedad del lugar del vicio. Todavia se sigue pensando que el ludópata es un vicioso, especialmente porque esta vinculado al tema del dinero y esto lo lleva a una condena social".

Y agrega: "Es importante divulgar que es una enfermedad y que hay que tratarla con profesionales. Es compleja y grave porque las personas terminan arruinadas en lo económico y perdiendo la dignidad, las lleva a hacer determinadas cosas impensadas para ellas".





Según datos del Instituto de Lotería bonaerense, el 65% de las personas asistidas entre 2005 y 2017 llegaron por problemas con las máquinas tragamonedas (5.022), cifra que llegaría a más del 79% si se incluyen a los adictos a la ruleta electrónica (1.050) y al hipódromo electrónico (64).



Por otra parte, el 90% de los jugadores compulsivos son empleados, el 5% jubilados y el 2% amas de casa. Siete de cada diez ludópatas tiene deudas y la mitad asiste diariamente a una sala de juego.



También es importante poder diferenciar al jugador social del adicto. Según Débora el primero va cada danto y no le destina ni más ni menos tiempo que el que haya estipulado con anterioridad. Mientras que el segundo si hace un calculo antes de entrar de cuanto va a gastar y cuando tiempo va a estar, una vez que atravieza la puerta, ese calculo lo desestima por completo y termina perdiendo mas plata y mas tiempo. No va acompañado, va solo, o escapándose, no va para divertirse o entretenerse, sino por una necesidad interna.









Los factores que llevan a la persona a volverse adicta al juego pueden ser varios, entre ellos trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, que de alguna manera se intentan ahogar en el juego.



"Para que haya un problema de ludopatia a esa persona le tiene que estar pasando algo, el juego le permite evadir algo que le resulta insoportable y no puede manejar. El problema está antes de entrar, cuando tiene el impulso, y cuando sale. De la desesperación que siente, vuelve nuevamente a pensar de donde sacar dinero para poder seguir jugando", comenta Débora.

Las consecuencias pueden ser profundas y duraderas según el grado de adicción y es primordial el apoyo y acompañamiento de la familia. "El jugador genera mucha hostilidad, bronca, enojo o angustia. Se queda aislado si no pide ayuda, porque va rompiendo todos los vínculos, va estafando a todo el mundo con dinero o, especialmente, porque promete que va a dejar de jugar y no lo hace".



Y agrega: "Ahí estan las perdidas importantes, no solo de guita, sino de soledad. La familia tiene que entender que es una patología, tiene que dejar de negarlo. La familias descubren que estan endeudadísimos con prestamistas y es importante acompañar porque son situaciones límites".

La ludopatía tiene un tratamiento y tiene que ser con un psicólogo especializado en adicciones al juego, dado que la negación casi siempre es una característica de las conductas compulsivas o adictivas, y tal vez resulte difícil darse cuenta del problema.



Con respecto a esto la Licenciada indica que "estas problematicas requieren de profesionales especializados en el tema. Es algo que se trabaja en conjunto con la familia, como por ejemplo la administración del dinero. La familia la tiene que manejar hasta que el jugador este recuperado, porqe si el jugador tiene plata es como ir a parar a la máquina traga moneda. A veces es necesaria una medicación porque tiene un nivel de impusilvidad alto o esta deprimido, pero son tratamientos complejos, multidiscIplinarios"



Y agrega: "La persona se recupera dependiendo de distintos factores, desde hace cuanto juega, que función cumple el juego en su cabeza. Hay personas que pueden dejar de jugar, y hay otras que quizás no pueden pero el trabajo se enfoca en que se dañe lo menos posible personalmente, y a su entorno".