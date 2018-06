Las organizadoras de Ni Una Menos pusieron el grito en el cielo y pidieron que no se las incluya en el pedido por la despenalización del aborto en la movilización y consideraron que “es una contradicción”. A través de un video difundido en las redes sociales, Jimena Adúriz y Verónica Camargo, mamás de Ángeles Rawson y Chiara Páez, pidieron a las organizadoras de la marcha que no vinculen la jornada con el proyecto que se debate en el Congreso.

“Chiara tenía 14 años, estaba embarazada, y por ella se inició la marcha del Ni Una Menos. En ese primer Ni Una Menos me sentí parte, porque no fue partidario, ni sectorial, ni religioso, y porque participamos todos: mujeres, hombres y niños”, sostuvo Camargo. Por su parte, Adúriz manifestó: “No se puede reducir la magnitud del Ni Una Menos a una parte de un debate, a una forma de violencia a la que yo no adhiero, que es el aborto”.

“Cuando relacionamos el Ni Una Menos con el aborto me siento mal, incómoda, porque si decimos Ni Una Menos, el bebé también es uno menos. También tenemos que defender esa vida. Yo tenía un nieto, y nadie me va a sacar de la cabeza que a Chiara la mataron por querer defender a su bebé”, aseguró la madre de Chiara Páez.

La madre de Ángeles Rawson agrego que "yo no quiero que se me asocie con algo en lo que no estoy representada, ni mi hija ni un gran porcentaje de mujeres que están a favor del Ni Una Menos, pero no están a favor del aborto”. “A veces me pregunto si hoy en día, que vemos tantos pañuelos verdes, realmente esas chicas entienden el sentido de ese pañuelo verde: ¿quÚ están defendiendo? ¿O es acaso una cuestión de moda? Sería una contradicción: Ni Una Menos significa ’ Ni Una Menos’, y en cambio están abogando por quitar una vida”, finalizó Camargo.