El entorno de la madre de Agostina desmintió que le tomaron muestras de ADN

Allegados a Melisa Heredia, la mamá de Agostina Vega, desmintieron que la Justicia le haya tomado muestras de ADN, en el marco de la investigación por el femicidio de la adolescente en Córdoba. La aclaración del entorno familiar surgió para frenar las versiones que habían trascendido, en una causa que todavía se mantiene bajo un estricto secreto de sumario.

El rumor sobre el peritaje genético a la madre se había esparcido con fuerza luego de que el abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmara un hallazgo clave en el cuerpo de la víctima. El letrado aseguró que los peritos detectaron dos perfiles de ADN distintos debajo de las uñas de Agostina.

Nayi detalló que el material genético de la escena demuestra que la adolescente intentó defenderse antes de morir. De acuerdo con la hipótesis que maneja la querella, esos rastros incorporados al expediente judicial pueden pertenecer a la propia víctima y a un agresor, o directamente a dos atacantes diferentes.

"No hubo ninguna toma de muestras, es totalmente falso lo que se difundió", afirmaron de forma directa desde el círculo íntimo de Heredia para dar por cerrada la falsa versión.

La salud de la mamá

La salud de Melisa genera profunda preocupación. La mujer permanece internada en el Hospital San Roque de la capital cordobesa tras sufrir una descompensación por un cuadro severo de deshidratación y su estado actual es delicado.

El abuelo de Agostina, Miguel Heredia, describió el desgarrador momento que atraviesa su hija en la habitación del centro de salud. Contó que la mujer está sedada, que vive una realidad paralela y que todavía no logra asumir la muerte de la adolescente, por lo que los médicos decidieron preservarla y no informarle los detalles más crudos de la autopsia.

"Ella cree que su hija va a volver", dijo Heredia y agregó: "Ella estuvo en el velorio, en el entierro de mi nieta, pero en ese momento estaba un poco sedada y todavía no asume la realidad. Hay días que está bien y otros días que está mal. Todavía no termina de asumir que Agostina no está con vida".

Los detenidos.

Por otra parte, la fiscalía liderada por Raúl Garzón avanza sobre los tres detenidos que tiene la causa por el femicidio: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Para los investigadores, la participación y el rol que habría tenido cada uno de los sospechosos antes y después del asesinato ya están prácticamente delimitados.

Barrelier aparece en el centro de la escena como el presunto autor material del crimen, mientras que su compañero de casa, Fassetta, está imputado por ocultar pruebas clave. La última sospechosa es Andreani, acusada de entregar su auto Ford Ka negro a Barrelier para trasladar el cadáver de Agostina hasta el descampado de Ampliación Ferreyra donde fue encontrado.