Leonela, la madre de Lautaro (12), quien murió el último viernes tras ser golpeado por sus compañeros de la Escuela Nº 35 de Zárate, en diálogo exclusivo con Crónica HD sostuvo que "todavía no hay información" y que "se está trabajando en el colegio para saber lo que pasó". Leonela indicó: "Tengo que esperar a que me den los resultados y eso va a tardar dos semanas aproximadamente".

La mujer aseguró que se enteró del incidente por los "compañeritos" y las madres, quienes para hablar de lo ocurrido, se reunieron el lunes. Según lo que le contaron, a su hijo le pegaron una patada. "Yo no estaba enterada del golpe del nene, yo solo sabía que tuvo sangrado y mucho dolor de cabeza".

"La docente sabía lo que le pasaba a Lauti, hay un error muy grave porque a mí no me avisaron nada", manifestó Leonela. Y afirmó que su hijo antes de descomponerse le advirtió que le dolía mucho la cabeza, sentía que se le inflaba el pecho y que no podía respirar.

Sobre la institución, la mujer aseveró: "Estoy muy dolida porque ellos desde el primer momento me tendrían que haber llamado, como papás necesitamos saber para socorrer a nuestros hijos como corresponde y llevarle la información al médico". De acuerdo con lo mencionado, en esa escuela las peleas y violencia eran frecuentes.

Luego, la madre recordó cómo era Lautaro, y entre sollozos, expresó: "Estoy orgullosa de haber tenido a mi hijo, era un compañero porque era el mayor. Era un hermano espectacular, muy chistoso, le encantaba hacer cosas graciosas para ponerme de buen humor. Le gustaba jugar al fútbol y juntarse con compañeros. Muchas cosas lindas".

Finalmente, remarcó: "Las otras mamás me acompañan y también recibí cartas de otros alumnos. Me dijeron que Lautaro era un amor y que puedo contar con ellos para lo que sea. Esa caricia al corazoncito que me dan es impresionante porque me siento contenida por todos".