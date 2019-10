Una nueva jornada de caos vehicular vivió la ciudad de Buenos Aires, donde los trabajadores alineados al Sindicato de Peones de Taxis (SPT), decidieron llevar a cabo ocho cortes en distintos puntos "porteños" rechazando la continuidad en el mercado de las aplicaciones Uber y Cabify. En tanto, las organizaciones sociales realizaron por un lado un "polentazo" frente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional en la capital argentina, y por el otro, una marcha hacia el Ministerio de Desarrollo Social para exigir por el "incumplimiento de la ley de emergencia alimentaria".

La medida de fuerza (compueta por paro y asamblea) se llevó a cabo desde las 10 a las 12 en la intersección de las avenidas San Juan y 9 de Julio, Córdoba y Leandro N. Alem, Santa Fe y Callao, Rivadavia y General Paz, Rivadavia y Jujuy, Paseo Colón y Garay, Figueroa Alcorta y Salguero y San Juan y Boedo.

Sergio, uno de los referentes del sindicato, le comentó a Crónica que "son varios cortes en los cuales cada uno nos manifestamos en el lugar que nos toca. Estamos protestando por el tema de Uber y el trabajo ilegal, el cual pedimos que lo saquen o que lo regularicen, no queremos echar a nadie pero pedimos que hagan algo, es lo único que se pide, y es la manera que tenemos de manifestarnos. Vamos a seguir con éstas medidas hasta que haya una solución hasta que nos escuchen".

Sergio relató el drama "tachero". (Jonatan Moreno/Crónica).

Cabe destacar, que es la sexta vez que los taxistas toman este tipo de medida de fuerza, y por el momento, no piensan en llevar a cabo algo "más grande" por lo que intentarán que el gobierno los llame al diálogo y les brinde una solución al respecto.

El representante agregó que "no sabemos porque el gobierno no habla con nosotros, por eso cortamos, que no es nuestra voluntad, porque las familias necesitan el dinero de todo los días para comer, por eso cortamos, acá no se puede trabajar, y hoy estamos perdiendo el tiempo todos los compañeros para tener mas trabajo y no somos escuchados".

Consultado sobre el momento que vive el sector "tachero", Sergio finalizó diciendo que "el trabajo bajo un 50 por ciento, no hay trabajo, hay que pagar alquiler y no llegamos, no podemos pegar la vuelta, encima el país está para atrás. Acá salís a trabajar y antes con 12 horas llevabas la plata a tu casa y ahora necesitás 14 o 16 para intentar llevar lo mismo. Además hay que pagar todo lo que se debe cumplir con norma, si no tenés papel no podés andar, y esta gente no tiene registro o lo tiene adulterado, sin habilitación, seguro para transporte de pasajeros y no cuidan al pasajero".

Protesta de organziaciones sociales

Con la consigna "Fuera el FMI de Argentina y de América Latina", integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán y el MTD Aníbal Verón se concentraron a las 11 en la esquina de las avenidas 9 de Julio e Independencia, para marchar al mediodía a las oficinas del organismo multilateral frente a la Plaza Libertad.

Barrios de Pie también dijo presente. (Twitter).

Allí, realizarán un 'polentazo' contra "el desastre social producido por el gobierno de Mauricio Macri y el FMI". En ese marco, reclamarán "frente a la asunción del nuevo gobierno del Frente de Todos" que se tomen "medidas de fondo que ataquen la raíz del problema".

Comenzó el "polentazo". (Twitter).

Por otro lado, las organizaciones sociales del Frente Piquetero marcharán hacia el ministerio de Desarrollo Social, en Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano, para denunciar el "incumplimiento de la ley de emergencia alimentaria" y pedir que el tema esté presente en las conversaciones entre los equipos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, en el marco de la transición.

El FOL protestará ante el FMI. (Twitter).

La marcha partió desde la esquina de las avenidas 9 de Julio e Independencia y confluyó en la sede de la cartera que conduce Carolina Stanley, donde los organizadores ya avisaron que realizarán una permanencia hasta obtener una reunión con las autoridades del ministerio.