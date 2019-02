El bolsillo de los jubilados vuelve a temblar. Por una modificación en el cálculo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) más jubilados y pensionados pagarán impuesto a las ganancias en 2019.

Se trata de una modificación en la manera de medir el tributo. Hasta el momento, quienes percibían jubilación y pensión pagaban por separado, ahora se suman los haberes y de tal manera más beneficiarios comenzarán a sufrir retenciones mensuales. Así, el beneficiario pasará de pagar por cada una de las retribuciones a pagar por CUIL.

Además, desde el organismo informaron que se aplicará desde el mes de enero, con lo cual podría haber algún quite retroactivo. Desde Anses afirmaron que se trató de un cambio en el sistema interno del organismo. "El sujeto contribuyente es uno solo para los trabajadores en actividad, y también debe serlo para los jubilados. Ahora se tomará el CUIL de cada individuo y se suman los beneficios", explicaron.

Ahora, si luego de sumar los haberes previsionales recibidos el monto supera los seis ingresos mínimos (55.854 pesos) los jubilados comenzarán a sufrir retenciones mensuales, al igual que los empleados.

Como dato positivo, ese piso pasará a ser de $62.462 a partir de marzo, cuando se aplique la actualización ya prevista.

Esos montos imponibles son mayores en el caso de que el jubilado informe deducciones, ya sea por cónyuge, siempre que no tenga ingresos propios, por familiares a cargo, como hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo, o por determinados gastos, siempre que lo permita la ley.



Pero esa base no imponible rige si el jubilado no tiene otros ingresos (renta o salario) y si no paga Bienes Personales.