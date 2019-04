Docentes y trabajadores estatales, junto a dirigentes sociales y políticos realizaron este jueves en Neuquén una multitudinaria manifestación al cumplirse el 12 aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuentealba por la represión policial y reiteraron su pedido de "juicio y castigo" para el ex gobernador Jorge Sobisch.



La marcha convocada por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) comenzó en el monumento a San Martín, se detuvo algunos minutos en la Casa de Gobierno, y finalizó con un acto frente al TSJ del que formaron parte referentes de sindicatos docentes de distintas provincias del país. Ricardo Fuentealba, el hermano del docente asesinado, dijo que "son doce años de muchos recuerdos, cada año pidiendo justicia, una justicia que tarda en llegar".



"Queremos juicio y castigo para Sobisch asesino", agregó en referencia al ex gobernador de Neuquén, quien cumplía su tercer mandato al frente de esa provincia el 4 de abril de 2007, cuando ultimaron al maestro.

A 12 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba reiteramos que no hay Justicia si es a medias, por eso exigimos Juicio y Castigo a los autores políticos de su asesinato.

¡Carlos Fuentealba presente! ¡Ahora y siempre!#NosFaltaUnMaestro pic.twitter.com/LqFN0PjVVo — Roberto Baradel (@RobiBaradel) 4 de abril de 2019 Además de la multitudinaria marcha, alrededor de 500 ciclistas partieron esta mañana desde la ciudad de Neuquén hasta Arroyito, para llevar adelante un acto en el lugar donde el ex policía José Darío Poblete, condenado a prisión perpetua, le disparó al maestro con una pistola lanzagases.



Los participantes de la bicicleteada arribaron nuevamente a la capital provincial al mediodía con el fin de sumarse a la movilización que se estaba desarrollando. Ciclistas desde Arroyito lugar donde mataron a #Fuentealba a 45km de Nqn capital. Siguen hasta Tribunales pic.twitter.com/SiFMpKmpbN — Raquel N. S. (@Norma_Sil_UC) 4 de abril de 2019

En marzo, la Corte Suprema de la Nación anuló la sentencia de la causa denominada Fuentealba II y ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) dictar un nuevo fallo.



En 2016, la justicia provincial había dispuesto el sobreseimiento de 15 imputados que intervinieron en el procedimiento policial que culminó con el homicidio de Carlos Fuentealba. . A la vera de la ruta 22 se dio el primer acto para recordarlo.

La viuda del maestro, Sandra Rodríguez, dijo este jueves durante la movilización que "es una causa de grave violación a los derechos humanos y eso la pone en otro lugar, en la altura que tenía que tener: al nivel de las causas de lesa humanidad".



"Yo no me olvido de todos los que hicieron lo posible para interrumpir esta causa, para obstaculizarla, para dilatarla, y hoy escrachamos al Poder Judicial de Neuquén con el aval que nos dio la Corte Suprema de la Nación", concluyó Rodríguez.