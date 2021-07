Una pareja de argentinos que viajó a Estados Unidos fue deportada por no declarar el dinero que llevaba consigo en efectivo. Les quitaron los 14 mil dólares, la visa y ahora deben seguir un proceso judicial con un abogado en el territorio. Al parecer este no es el primer caso. Si bien no son muchos los que viajan al exterior en este contexto de pandemia por el Covid-19, es importante saber lo que hay que tener en cuenta a la hora de viajar de visita al país que gobierna Joe Biden.

Fernando Socol es abogado en Estados Unidos desde hace más de 21 años. Nació en Argentina pero se mudó con sus padres a Miami en 1972 cuando tenía sólo cuatro años. En diálogo exclusivo con Crónica.com.ar aseguró: "Hay muchos argentinos cometiendo ese error", en referencia al caso de la pareja deportada.

Según relató Socol, el matrimonio de profesionales llegó al país con 14 mil dólares, repartiéndose 7 mil cada uno al momento de ingresar a migraciones.

La pareja argentina deportada ingresó a Estados Unidos 14 mil dólares sin declarar. (Imagen ilustrativa. Twitter Info Viajera)

"Hay en Estados Unidos un requisito que no permite ingresar con más de diez mil dólares sin ser declarados. Entonces el Gobierno puede pensar que si no están declarados son fondos ilícitos y los pueden confiscar", alertó el abogado.

"Si venís con hermanos, con tíos, todos en el mismo vuelo, los diez mil se cuentan por persona y no por grupo familiar", aclaró.

El abogado expresó que "hay muchos argentinos cometiendo ese error" y según expresó, se debería a que se cree que al monto del dinero que se ingresa se le aplican impuestos, algo que el abogado desmiente.

"No es por impuestos sino para asegurarse de que los fondos no sean ilícitos, que no vengan ni del lavado de dinero ni del narcotráfico, por ejemplo", dijo Socol en relación a la norma.

"Para declarar más de diez mil dólares sólo hay que demostrar que ese dinero proviene de fuentes legales, como puede ser de la venta de una casa o de tu negocio. Tenés que viajar con algo de evidencia para corroborar el origen del dinero", explicó.

Que este no sea el primer caso de personas deportadas de Estados Unidos por no delcarar el dinero en efectivo con el que se ingresa al país, para el abogado hay una explicación: "Los argentinos están muy acostumbrados a una economía con mucho efectivo, y acá no. En Estados Unidos casi todo es gravado con plástico, se paga con tarjeta, con el teléfono. Y no hay gente andando con tanto efectivo., más y más cada año eso se empieza a ver peor".

Estados Unidos permite el ingreso de diez mil dólares por persona. (Imagen ilustrativa. Gentileza: Perú Ladevi Info)

"Acá los americanos no entienden los problemas de Argentina, de las preocupaciones de la gente con los bancos, entonces no entienden la cultura de llevar mucho dinero en efectivo", explicó el abogado y agregó: "Esto choca cuando en el aeropuerto los argentinos no declaran con lo que ingresan y después pierden el dinero".

Sobre la pareja de argentinos que fue deportada, el abogado explicó: "Ahora ellos están con un abogado de Houston, Texas, que los representa. No va a ser muy fácil y no va a ser barato".

Si bien Socol aseguró que van a poder recuperar el dinero "eventualmente", se estima que el costo para llevar adelante una pelea judicial de estas características, podría ser de entre 15 y 25 mil dólares, algo así como lo mismo que no se quiso declarar.

El abogado contó sobre otro caso similar donde dos hermanas ingresaron con más de diez mil dólares entre las dos. "Les confiscaron el dinero, les cancelaron la visa y las mandaron de vuelta. Contrataron a un abogado de Florida que les recuperó el dinero y la visa de turista", dijo y concluyó: "Tarda tiempo y a veces cuesta".

Guía para ingresar a Florida

Uno de los puntos turísticos de Estados Unidos más visitado por argentinos es Miami, perteneciente al Estado de Florida. Antes de la pandemia casi cien mil personas por año lo elegían como destino.

Sobre la experiencia acumulada sobre "las distintas circunstancias y vicisitudes que suelen atravesar los turistas argentinos en la Florida", el Consulado Argentino publicó una guía de consejos y sugerencias en su página oficial.

Disney World es una de las razones por las que Florida es uno de los destinos más elegidos por los argentinos. (EFE)

-Seguro de asistencia al viajero: contratar para atención médica con cobertura en Estados Unidos ya que el servicio de salud en el país es altamente costoso, aun para consultas de baja complejidad. El Consulado no asiste económicamente en esos casos.

-Prevención contra estafas: aseguran que son frecuentes los casos de empresas fraudulentas por lo que sugieren investigar la tayectoria y la confiabilidad de la empresa proveedora, antes de contratar cualquier servicio turístico.

-Documentación por duplicado: advierten que es necesario asegurarse de llevar fotocopias de toda la documentación personal y la de los miembros de la familia como DNI, pasaporte, autorizaciones de viaje o partidas de nacimiento de menores de edad. También es útil contar con imágenes escaneadas de los documentos en el correo electrónico para que puedan ser descargadas rápidamente en caso de ser necesario.

-Licencia de conducir: en el Estado de Florida puede se puede conducir con la licencia vigente emitida en Argentina durante el plazo de estadía autorizado por la autoridad migratoria al momento del ingreso a Estados Unidos.

Aconsejan llevar fotocopias o tener escaneos de los documentos para ingresar a Estados Unidos. (Imagen ilustrativa. Gentileza diario alfil)

Si bien en Florida no es necesario contar con una licencia de conducir internacional, para saber qué sucede en el resto del país, se puede ingresar acá

-Alquiler de vehículos: sugieren leer atentamente los términos y condiciones del contrato e informarse sobre los servicios incluidos dentro del precio pactado. Por otro lado, advierten que al retirar el vehículo se exija que no tenga ninguna calcomanía, anuncio o insignia que indique que es de alquiler, ya que los automóviles identificados así sufren la mayoría de los robos perpetrados en las playas de estacionamiento de toda la región.

-Visa: advierten que todos los trámites relativos al ingreso y permanencia de extranjeros en los Estados Unidos son competencia exclusiva de las autoridades estadounidenses. El Consulado Argentino no puede asistir a nadie en la obtención de su visa ni intermediar para que los oficiales migratorios estadounidenses autoricen su ingreso al país.

Más información publicada por la Embajada de Estados Unidos para el ingreso al país acá