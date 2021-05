Un profesor universitario fue denunciado públicamente por sus alumnos luego de protagonizar varias escenas de maltrato hacia sus estudiantes, quienes grabaron cómo el docente fustigaba a un compañero en una clase virtual, dictado por zoom.

Según denunciaron los alumnos y pudo corroborar este medio, el profesor se llama Leandro Viltard, que da clases sobre materias relacionadas a la administración de empresas.

En uno de los videos posteados en Twitter, el docente retaba duramente a uno de los estudiantes, aunque no se sabe exactamente el contexto por el cual lo hizo.

"Tengo un problema con vos, amigo, tenemos un problema. Vos te incorportaste tarde y no estás recuperando la cosa. No me hagas responsable a mí de lo que vos no estás haciendo. Tenés chance de pasarte a otra comisión", comenzó a reprocharle el profesor.

Leandro Viltard, el docente que maltrató a un estudiante en una clase virtual.

Ante la respuesta del joven de querer seguir en la comisión de Viltard, él insistió: "Ya me lo dijiste ayer, te la doy, te doy la posibilidad de irte. Haceme caso".

Como si fuera poco, el hombre pasó la conversiación a un plano más violento y llegó a amaenzar al alumno que escuchaba atentamente lo que Viltard le decía: "La estás pasando mal. La vas a pasar mal. Porque te voy a buscar todas las clases. Entendé. Todas las clases. Porque estás bajo tierra y si no, no te puedo dar la chance. No es que te estoy persiguiendo, te estoy dando una chance y vos no la estás tomando".

Además, agregó que según él, el joven no saabía ni para que estaba en esa clase, ni entendía el tema que le había asignado. "¿Por qué es el tema que te di?", preguntó el docente, cuando su alumno intentó responder. "Porque de este tema yo tenía que sacar unas variables y...", musitó.

"No, no, no, no. Qué es lo que tenés que hacer con el tema no es lo que yo te pregunté. Vos tenés que escuchar lo que yo te pregunto: Yo te pregunto por qué te di ese tema, ¿qué es lo que tenés entre manos?". "Porque está relacionado con mi carrera", expresó el alumno dubitativo. "No, mi amor, vos no me sacaste la ficha. Vos crees que yo vengo acá a perder el tiempo", sentenció el docente.

Sumado a ese momento, Viltard también había fustigado a otro estudiante a quien le dijo: "Mirá para los cuadros, por favor, no quiero verte la cara. Me pudre tu cara y tus bigotes", mientras el joven, humillado, estaba dado vuelta y de vez en cuando echaba un vistazo hacia la cámara para comprender lo que explicaba el docente.

La respuesta de la universidad

Ante la terrible situación y la denuncia realizada por los alumnos, la comunidad educativa espera que las casas de estudio donde imparte clases el profesor Leandro Viltard, tomen medidas punitivas en su contra.

Consultado por Télam, Diego Muñiz, director de Asuntos Institucionales de la UCA, dijo que "la Universidad tomó conocimiento de esto hace 48 horas cuando se empezaron a viralizar los videos e inmediatamente se citó al profesor a que haga su descargo".



Agregó que se va "a tomar cartas en el asunto y se tomará la decisión que corresponda" una vez que el profesor realice su descargo, aunque resaltó que "los videos son muy explícitos".

Además, expresó que se llevó adelante una reunión con Alicia Caballero, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y con Gustavo Vergagni, el director de la Carrera de la Licenciatura en Administración de Empresas, para "pedirle disculpas a los 26 alumnos de este curso".



Acerca de la conducta del profesor, aseguró que "es absolutamente inapropiada e inadecuada" y que "la falta de respeto es algo que no se puede tolerar". Agregó que "cuando hay una denuncia de un alumno se la abre un sumario al docente".

