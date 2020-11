El abandono de los mellizos africanos de seis años en la Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca consternó al país. Quien los dejó allí es su padre adoptivo, quien aludió "razones personales" para desentenderse de los chicos. Ahora, los menores esperaban en un hogar de abrigo, mientras la Justicia buscaba establecer si el hombre incumplió con los deberes de asistencia familiar y si existió fraude a la Ley de Migraciones.

"Los chicos estaban bien y ahora también lo están", explicó a Crónica HD la vocera del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Jesica Ripodas. Según informó, la Justicia abrió una investigación el 21 de noviembre, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer, donde "el padre adoptivo se hizo presente" el 17 de noviembre y aludió "razones personales para dejar a las criaturas en ese lugar", detalló.

Los mellizos junto a su hermana adoptiva (Facebook).

Se trata de Eduardo Rucci, quien reside desde enero en San Martín de los Andes con su esposa, Natacha Perrig, y la hija biológica de ambos, de 11 años.

Previo adoptarlos y haber convivido una semana juntos en el orfanato en el que se encontraban, indicó Rucci al dejarlos en la Comisaría, los mellizos vinieron desde Guinea Bissau, en África, en agosto del año pasado, para vivir durante un tiempo en Bahia Blanca y luego se mudaron con su familia adoptiva a la ciudad patagónica.

La madre adoptiva es abogada, pero nunca ejerció y trabajaba de fotógrafa. El padre, por su parte, es representante de una empresa de comunicación. Conocían San Martín de los Andes antes de instalarse porque él practica triatlón y había corrido varias carreras en la zona.

Vecinos aseguraron que parecía una familia feliz y solidaria por haber acogido a los niños, una sensación que reemplazaron por consternación al conocer que los habían abandonado a 1.500 kilómetros de donde residen.

Tras entregar a los chicos a la Comisaría, la familia borró sus perfiles de las redes sociales y no responden llamadas. La Justicia, en tanto, los investiga: "Muchos están hablando de abandono de persona, pero aparentemente no estaría configurado el delito como tal porque fueron dejados en lugar donde podían cuidar de ellos. Podría hablarse de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (Art. 1 y 2 inc B de la Ley 13.944 ), aunque también podría caber un fraude de la Ley de Migraciones, que es un delito federal", explicó Ripodas.

El primer delito prevé una pena leve, de hasta dos años de prisión excarcelable; mientras que el segundo responde a irregularidades en la documentación de los menores, ya que no presentaban Documento de Identidad, aunque sí documentación de Pasaporte, en que -detalló la vocera judicial- "tienen el apellido de su padre adoptivo".

La familia adoptiva de los mellizos los trajó al país en agosto del año pasado.

"Se solicitó información a Migraciones, se pidió información a las Aerolíneas para determinar de qué manera llegaron al país y cualquier tipo de documentación que se tenga de los chicos, con la intención de saber de qué manera se llevó a cabo la adopción, si fue legal", indicó Ripodas a Crónica HD, a la vez que agregó: "En las últimas horas, Migraciones nos informó que ingresaron el 12 de agosto de 2019 por Ezeiza con una visa de residente transitorio, o sea una visa turista".

También "se pidió informes al Juzgado de Familia para conocer si el trámite de adopción se hizo en Bahía Blanca", señaló la vocera respecto a las medidas de oficio sobre el caso.

"Desde la Comisaría hicieron el abordaje interdisciplinario para llevar a los chicos a un hogar de abrigo donde una familia se encarga de cuidar a los menores de edad hasta que la Justicia resuelva su situación", concluyó.