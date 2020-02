Un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza negó la licencia por maternidad que le había sido otorgada a una madre no gestante. Se trata de un caso emblemático en la provincia.

Específicamente, el fallo argumentado por los jueces Sebastián Márquez Lamená, Claudia Ambrosini y Gustavo Colotto sostiene que "en el ordenamiento jurídico aplicable, quien no es gestante no tiene la prerrogativa de gozar de lo que se denomina 'licencia por maternidad', pues para ello debe tratarse de una trabajadora que cursa su embarazo".

A fines de julio pasado, Carina Robles (25) y Cintia Canciani (31), ambas policías, fueron madres de una beba que habían concebido mediante técnicas de fertilización asistida, según informó Diario Uno.

Un día antes del parto, Carina que era la madre no gestante, había conseguido mediante una medida judicial que el juez Civil Ricardo Sancho ordenara otorgarle a ella la misma licencia por maternidad que a su esposa, esto es 135 días.