Después de una movida noche de sábado, en dónde Lionel Messi comandó a la selección argentina a su primer título internacional en 28 años y con un gustito especial, derrotando a Brasil en el histórico estadio Maracaná. Festejos alocados e innumerables vivos de Instagram pasaron y llegó el turno de volver a casa, en este caso, a Rosario.

El “10” arribó esta tarde a su casa en la ciudad de Funes, dónde fue recibido con mucho amor y emoción por parte de sus seres queridos, en especial por su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos, Thiago (8), Mateo (5) y Ciro (3). La primera lo recibió en el aeropuerto dónde corrió y saltó encima de su marido para abrazarlo fuerte, mientras que los niños lo esperaban en su residencia.

El sentido abrazo entre Lionel Messi y Antonella Rocuzzo segundos después de aterrizar.

Además de los pequeños, en la entrada de la propiedad se encontraba un número interesante de fanáticos soñando con poder siquiera ver a su ídolo. Al llegar el auto y como era de esperar, se escuchó un sentido cántico de “Dale campeón, dale campeón”, segundos después, Messi llegó a posar para la foto con un seguidor. Sin embargo, cuando vio a sus hijos se olvidó de todo, abrazó tiernamente a cada uno de ellos y se metió para adentro con la familia.

.

Solo minutos después, el hoy jugador libre salió y le regaló a cada fanático un momento inolvidable, se quedó un buen rato sacándose fotos y firmando todas las camisetas que se le acercaron.

Así se abrazaron Messi y Antonella

En cuanto al plantel, no paró de festejar desde que puso un pie en el vestuario. Sin embargo, hay algo que destacó entre los gritos, las bebidas (no había agua mineral) y los bailes, fue el nuevo tema del campeón. Titulado “Qué te pasa brazuca” y al ritmo de “Para no olvidar” de Andrés Calamaro, no paro de sonar hasta que cada uno de los integrantes del plantel abandonó la convocatoria.

El reencuentro del "10" con sus hijos

Precisamente, el vuelo que trasladó al plantel partió desde Río de Janeiro a las 7:00 de la mañana rumbo a Buenos Aires. El trayecto hasta el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estuvo acompañado por cientos de argentinos que se acercaron hasta Ezeiza para acompañar y saludar a los futbolistas.

Hasta se hizo tiempo para saludar a sus fanáticos

Al llegar al predio “Julio Humberto Grondona”, lo que se vio era una verdadera multitud de hinchas emocionados al ver su país campeón de la Copa América (muchos de ellos por primera vez). Una vez adentro, los jugadores se fueron retirando uno por uno en sus respectivos autos para comenzar sus más que merecidas vacaciones.