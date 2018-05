Los 16 metrodelegados detenidos el martes en la línea H de subte terminaron de recuperar esa misma noche su libertad, con lo cual la entidad sindical levantó la medida de fuerza que mantuvo paralizado el servicio de manera total desde el mediodía, y anunció que este miércoles habrá apertura de molinetes en las seis líneas de subterráneos, entre las 10 y las 12.



Así lo aseguró el propio secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia, en declaraciones que formuló a la prensa al recuperar su libertad, en la puerta de la fiscalía 12 de la ciudad de Buenos Aires, donde reafirmó el reclamo de "paritarias libres y sin techo salarial" que dio origen a la protesta.



"Ni un paso atrás", aseveró en un mensaje hacia los trabajadores del subte el dirigente de los metrodelegados, quien denunció haber sido golpeado en el momento de su detención, en el marco del accionar de las fuerzas de seguridad que se desencadenó cerca del mediodía en distintas estaciones de la traza de la línea H, con epicentro en la estación Las Heras, en el barrio porteño de Recoleta.



En ese marco, el secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, aseguró que "mañana (por hoy, miércoles) los subtes funcionarán con normalidad" y anticipó que "entre las 10 y las 12 habrá apertura de molinetes en las estaciones de todas las líneas de subte".



En tanto, Segovia atribuyó el accionar "represivo" a "un circo creado" por la gestión porteña, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, "para confundir a la gente", e insistió con que "el eje" del reclamo de los metrodelegados "es discutir paritarias".



Las declaraciones de ambos dirigentes se produjeron tras la liberación de Segovia, el último de los metrodelegados que permanecía detenido, luego de su paso por la Fiscalía 12 de la ciudad, donde fue notificado de los cargos que pesan en su contra y, según trascendió, se negó a declarar.



" Toman a los vecinos de rehenes "



El jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, ratificó que los metrodelegados "no pueden negociar paritarias", y aseguró que "se van a aplicar sanciones, descuentos, suspensiones y hasta despidos".



Además, el funcionario señaló que el accionar policial tuvo que ver con "acciones de flagrancia" en el marco de la protesta, que derivaron luego en las 16 detenciones y en el paro en todas las líneas del subte por tiempo indeterminado dispuesto por la Agtsyp.



"Si se continúan con estas medidas (por los metrodelegados), no vamos a permitir que tomen a los vecinos de rehenes. Se van a aplicar todas las sanciones que correspondan, descuentos, suspensiones y en caso de que corresponda se puede llegar a los despidos", advirtió Miguel.



"Los Metrodelegados no están autorizados a negociar paritarias porque no tienen personería. Este es así por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El sindicato autorizado es la UTA, no podemos hacerlo con otra organización, es lo que estableció esa sentencia", remarcó Miguel.



Miguel agregó que la administración que conduce Rodríguez Larreta está dispuesta a "sumar nuevos empleados con el propósito de garantizar el servicio".



El funcionario aseveró que el Ejecutivo de la Ciudad está abierto al diálogo, y recordó que en las paritarias negociadas con la UTA se fijó un 15,2 por ciento de incremento salarial con un cláusula de revisión por inflación.