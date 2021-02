El hijo de María Rosa Maradona -una de las hermanas de Diego-, Johnny Espósito, habló por primera vez desde la muerte del astro futbolístico. El joven mantenía una estrecha relación con el "Diez" y fue quien pasó con él sus últimos momentos.

El muchacho se mostró sumamente consternado durante una entrevista en "Vino para Vos", del canal KZO. "El 24 estuvo bien, pero él no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque él ya no podía patear una pelota", señaló.

Diego Maradona murió el pasado 25 de noviembre y es por eso que Johny contó: "El 24 hicimos lo de todos los días, mirar tele, mucho fútbol, mate y nada. (...) Yo sentí que él ya no quería más", explicó y remarcó: "Por ejemplo, el hecho de 'vamos a salir a caminar aunque sea al patio', ya que él te diga que no, es porque no quería más".

Espósito hizo hincapié en las conversaciones que tenían cuando Diego se mostraba desmotivado: "Yo intentaba arengar, pero cuando él me decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así'. No sé si lo sentía (que se iba a morir), pero él jodiendo te decía 'viví hasta los 60, no quiero más'. Pero uno no piensa... Si sabía que era el último día me acostaba con él y me quedo con él".

Las últimas horas de Maradona

Johny continuó relatando todo lo acontecido aquellas últimas horas del "Diez" con vida. "Yo vivía con él. El 24 a la noche, yo me despido, me voy a mi cuarto. Estaba el doctor, que le toma todos los pulsos, el chequeo diario. Nos despedimos: 'Hasta mañana'. Habrá sido a las once de la noche",señaló.

"Mucho no me acuerdo", apuntó y sumó: "Ahora se me hace un nudo. Pero comimos, miramos... No sé si había jugado Boca o Gimnasia. Hablábamos de fútbol".

"Yo estaba en un segundo piso, él por un tema de comodidad estaba abajo, para no subir las escaleras. Yo me fui a dormir", rememoró angustiado. "Me despierto entre las 9 y las 10 de la mañana. Bajo, desayuno y tipo 11 creo que van los médicos y ya no... no reaccionaba".

"En realidad, mucho no puedo hablar, pero hay gente que lo vio (muerto) antes que yo (los médicos)", aclaró. "Yo cuando entré ya estaba muerto. Habrá sido once y media", explicó

Tras la muerte de Diego el joven aseguró: "En realidad... Le avisé a mi mamá, o le avisé a uno de mis hermanos que le avise, yo quería apagar el celular". "Yo pienso que no sufrió", culminó en su relato.