Javier desapareció hace más de 72 horas.

Un joven de 14 años que vive en la localidad bonaerense de Villa Elvira, partido de La Plata, fue a comprar a un almacén situado a 12 cuadras de su vivienda el lunes por la tarde y su familia no volvió a tener noticias de él.

Javier Bernardino Martínez de 14 años se fue a comprar productos que le pidieron sus familiares a bordo de su bicicleta a un almacen situado en las calles 122 y 75. El menor realizó la compra, perdió la mercadería y volvió al lugar a pedir que le fiaran los artículos que había adquirido anteriormente. Los dueños del lugar le dijeron que se quede tranquilo y que regrese a su hogar. Sin embargo, nunca volvió.

Al momento de salir de su casa, el adolescente vestía una remera rosa, jeans oscuros y zapatillas negras. Natalia, la hermana del menor, detalló a Crónica HD: "Es un chico muy inteligente, alto y de contextura grande". Aclaró que no toma ninguna medicación y que la relación con sus padres era muy buena.

"Ya había perdido plata y otros productos anteriormente pero no lo castigaron, lo retaron de forma normal. Nunca había pasado esto. Es un chico al que no le gusta salir, no tiene celular ni redes sociales. No le gustar estar fuera de casa por eso nos llamó tanto la atención, estamos muy preocupados", manifestó.

Además, le envió un mensaje a su hermano: "Queremos pedirle que venga y aclararle que no va a pasar nada. Somos su famiilia. Salimos a buscarlo todos los días. Las cosas no nos importan, solo queremos que vuelva".

Por cualquier dato, familiares manifestaron que pueden comunicarse al 0221 155764337 o al 0221 156300967.