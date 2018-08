Un nuevo caso de una chica muerta por las complicaciones derivadas de un aborto casero, se conoció en las primeras horas de este jueves. El deceso de la joven oriunda de Presidente Derqui, PIlar, se produjo el lunes en el Hospital Juan C. Sanguinetti, del centro de ese distrito bonaerense.



Hasta el momento, las autoridades municipales mantenían un fuerte hermetismo con respecto al tema, sin embargo el d octordirector ejecutivo del hospital afirmó la existencia del hecho. "Está confirmado, relacionado con un aborto provocado, no espontáneo", como se pensó en un primer momento.El director, agregó en el programa Materia Prima, de FM Plaza 92.1: "no tenemos permiso de los familiares para dar información, es un tema legal. Por la confidencialidad de la familia no puedo dar información".El martes, en un hospital de la localidad bonaerense de Tigre, murió "Liz", una mujer de 34 años y madre de un niño de dos, que también se había realizado un aborto casero, utilizando una rama de perejil.