El joven de 10 años que sufrió graves heridas al recibir un ladrillazo en la cabeza cuando viajaba, desde la Costa Atlántica hacía Jujuy, en un micro por la ruta nacional 34, a la altura de la ciudad santiagueña de Beltrán, en el departamento Robles fue operado de fractura de cráneo con hundimiento en región occipital y evoluciona favorablemente en un hospital de la capital de Santiago del Estero, informaron este sábado fuentes policiales y sanitarias.



"Gracias a Dios mi hijo está fuera de peligro y evoluciona bien tras la operación que le realizaron por una fractura en el cráneo. Los médicos me dijeron que en pocos días será dado de alta", dijo Alejandra Said, la madre del menor internado en el Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón (Cepsi) de la ciudad.



En breve diálogo con periodistas, Said recordó que "tras el impacto, los pasajeros comenzaron a gritarle al chofer que no detenga la marcha y tras recorrer algunos metros encendió las luces y ahí vi a mi hijo desmayado en el piso".



“Eran las 5:30. Mis dos hijos más chicos viajaban junto a mi asiento y Alejandro, el mayor, iba del otro lado del pasillo. De repente escuchamos un fuerte ruido y los vidrios salieron volando para todos lados. Lo primero que hice es fijarme si estaban bien los nenes. Los más chiquitos sólo estaban asustados pero Ale no se levantaba”, contó Alejandra.



"Al principio nos dijeron que era un golpe nada más, pero en el Cepsi le hicieron estudios y se determinó una fractura en el cráneo por lo que fue operado y evoluciona" bien, acotó la madre del pequeño, ambos oriundos de la localidad jujeña de Palpalá, adonde retornaban cuando fueron imprevistamente golpeados por un ladrillo que destruyó los cristales de la ventanilla del vehículo e impactó en la cabeza del nene.



Los investigadores del destacamento policial de Beltrán, población rural a 40 kilómetros al sur de la capital santiagueña, sospechan que se trató de un intento de asalto de un grupo de “piratas del asfalto”, que suelen atacar a colectivos y transportes de cargas en la zona con fines de robo.