"Luis Miguel: la serie" despertó la curiosidad de cientos de millones de admiradores de la región no solo sobre la vida y obra del Sol de México, sino en los perfiles de los icónicos protagonistas que conforman la bionovela de Netflix.

Y es que, tras el final de la segunda temporada, que se estrenó y concluyó en mayo pasado, las búsquedas en Google en torno a los personajes y los intérpretes que llevaron adelante esta exitosa producción no dejaron de cesar.

Uno de los protagonistas que más cautivaron a los televidentes de la famosa plataforma de streaming fue el actor español Fernando Guallar, quien tuvo la posibilidad de encarnar al manager de ‘Luis Miguel’ (Diego Boneta), ‘Mauricio Ambrosi’.

.

Este galán valenciano de 32 años se robó todas las miradas -y varios suspiros- con su aparición en la segunda temporada de esta serie, interpretando a la mano derecha del cantante y a quien se enamorará de un personaje clave en la historia.

A pesar de que el actor se destacó en grandes ficciones en el viejo continente, como en las películas “Gente que viene y bah” (2019), “Explota Explota” (2020), y series de su España natal como “Amar en tiempos revueltos” (2017-2018) o “Velvet Colección”, podría decirse que gracias a su papel en “Luis Miguel: la serie”, Fernando logró hacerse un importante lugar en la cima del éxito.

No obstante, su camino hacia la fama no fue nada sencillo. A mitad de este año, mientras se transmitía la bionovela del “Rey Sol”, el actor se enfrentó a una terrible enfermedad que le dejó graves secuelas.

“Lo he hecho muy, muy mal. Lo asumo. Intentaré mejorar”.

Al igual que millones de personas en el mundo, Fernando se contagió de coronavirus, pero su situación empeoró a una velocidad que no se esperaba y desarrolló una trombosis pulmonar, por lo que las arterias de sus pulmones eran más propensas a generar coágulos.

“Tengo 32 años y llevo cuatro meses en tratamiento por una trombosis pulmonar a causa del covid. Creo que es necesario que mucha gente joven conozca este tipo de casos para que piense dos veces su comportamiento ante este desastre”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el artista el 10 de mayo de este año.

Tengo 32 años y llevo cuatro meses en tratamiento por una trombosis pulmonar a causa del CoVid.



Creo que es necesario que mucha gente joven conozca este tipo de casos para que se piense dos veces su comportamiento ante este desastre.



Suscribo cada palabra de Carles.

Salud �� https://t.co/h0Fu9FTGqc — Fernando Guallar (@fernandoguallar) May 10, 2021

No obstante, semanas más tarde, el famoso compartió que, gracias a un tratamiento, logró recuperarse, y así pudo retomar la comunicación más directa con los fans.

Aunque es una figura muy activa en sus cuentas virtuales, donde publica sus mejores fotos y adelantos de sus próximos trabajos artísticos, reconoció que por momentos, evita leer todo lo que le envía el público en las redes sociales.

“Sí es verdad que ya no leo casi nada, porque me he encontrado con cosas muy fuertes, hay proposiciones muy indecentes”, indicó. A pesar de esto, la fama no se la ha subido a la cabeza y disfruta de la atención de sus admiradores por la calle, como reconoció durante una entrevista:

.

“Voy por la calle muy normal y así pretendo que siga siéndolo. No tengo ningún problema en pararme a hablar con los fans, siento que es algo muy bonito, algo que te alimenta el alma. Y, al fin y al cabo, ¡joder!, te están diciendo una serie de cosas bonitas y quieren hablar contigo”.

Recientemente, el galán de la serie de Luis Miguel sorprendió a sus seguidores con los proyectos que tiene en puerta. Con una imagen, anunció que está trabajando con grandes nombres de España, como Pedro Almodóvar y Miguel Ángel Silvestre. ¡Increíble!