Mayra, la hija de la jubilada diabética de 66 años a la que le amputaron la pierna equivocada, habló en exclusivo con Crónica HD y reveló cómo vivió su familia el angustiante momento en el Nuevo Sanatorio de Berazategui.

En el programa Chiche 2019, la hija de la víctima pidió que "el médico que la operó no vuelva a trabajar nunca más". "Es increíble lo que pasó, esperemos que esto sirva para que no vuelva a trabajar nunca más y no siga haciendo lo mismo con otros pacientes", dijo.

La mujer manifestó que "en el Hospital no hubo nadie que se compadeciera por nuestra situación. Ni siquiera nos llamaron por teléfono para asumir su error".

Sobre los días previos a la operación, en tanto, contó: "El miércoles pasado le hicieron la primera intervención en el cuarto dedo del pie derecho. Como los otros dedos también se le habían empezado a infectar, la lesión avanzó y el Doctor Rico nos comunicó el domingo, junto al traumatólogo Cardozo, que amputarían la totalidad de la pierna".

Si bien tras la operación, el médico traumatólogo salió del quirófano diciendo que "todo había salido bien y que ella había tolerado bien el procedimiento", cuando la mujer fue a ver a su madre descubrió la terrible verdad.

"Mi esposo se dio cuenta que la pierna que faltaba era la otra, yo levanté la sábana y vi que el pie derecho, que había sido intervenido la semana pasada y que estaba comprometido, seguía ahí y que la pierna que faltaba era la otra", detalló.

#Chiche2018 | Hablamos con Mayra, hija de la anciana a la que le amputaron una pierna por accidente.



Seguinos en vivo

- https://t.co/6ZOrri2llJ

- #FacebookLive

- #YouTube pic.twitter.com/faN6mM7fEH — Crónica TV (@CronicaTV) July 24, 2019

De todas formas, Mayra asegura que no pudo decirle a su mamá lo ocurrido directamente. Ya que la mujer es no vidente, su hija se sorprendió cuando le dijo que "tenía una sensación rara porque no podía levantar la pierna izquierda. Ella misma me preguntaba si no se habrian equivocado, yo no sabía como decirsélo".

Además, la hija de la víctima detalló que el cirujano que realizó la práctica era el mismo que había amputado el cuarto dedo del pie derecho unos días atrás. "La verdad estoy comenzando a dudar que haya estado realmente ahí", reveló.

"Él sabía que había que avanzar con la misma pierna y por eso cuando fui a encararlo si bien nunca reconoció el error empezó a tartamudear y a inventar cosas", agregó.

LEÉ TAMBIÉN: Anestesióloga se sacaba selfies con pacientes desnudos y las mandaba a grupo de WhatsApp

Ante la falta de respuestas de la clínica, la familia radicó la denuncia en la UFI 7 que ya está avanzando en la investigación. Ahora la mujer, con ayuda de PAMI, fue trasladada en ambulancia de alta complejidad a la Clínica Ceni de Quilmes.

Allanamiento en el Nuevo Sanatorio de Berazategui

Efectivos de la Policía bonaerense allanaron minutos despúes de las 13 el Nuevo Sanatorio Berazategui de la localidad homónima por orden de la fiscal Karina Santolini de la Unidad Funcional de Instrucción 7, luego de que una mujer de 66 años denunciara que le amputaron la pierna equivocada.

La UFI 7 caratuló la causa como "lesiones culposas" luego de la denuncia de familiares de la mujer.

Este mediodía la fiscal Santolini ordenó a la Policía allanar la clínica ubicada en la calle 141 y 14, Berazategui.