La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, perdió el bastón que desde hace varios meses trajo de Japón y que la acompaña a todas las marchas y eventos. Lo olvidó hace unos días apoyado en la entrada de su casa, en Castelar, y ahora un grupo de usuarios de Twitter con el hashtag #ElBastónDeNorita intenta recuperarlo.

"Una noche de estas al llegar a su casa de Castelar se lo olvidó apoyado contra la puerta. Cuando se dio cuenta, salió y ya no estaba”, contaron desde la radio La Retaguardia, a donde Norita llamó para que la ayuden a difundir la búsqueda. “Por qué no avisan ustedes. Quizá alguno pensó que lo dejé abandonado y al enterarse me lo devuelve", les contó Nora.