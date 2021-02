Tras los dichos sobre el ex presidente Mauricio Macri sobre una "presunta compra" hacia el ex juez federal, Norberto Oyarbide, el ex funcionario tuvo un entretenido diálogo con Crónica HD, en el cual habló sobre este tema, su nuevo rol en una radio y la justicia nacional.

Respecto a este tema, Oyarbide dijo que "nos estamos enterando ahora, a la par de las personas, que jueces no de primera instancia, sino jueces de la casación y de la Corte que están registradas las visitas que le hacían a nuestro anterior presidente en abundancia, y creo que no iban a tomar el té, iban a la Casa Rosada. No sé a que iban, porque nunca estuve en Casa de gobierno".

El ex funcionario agregó que "en estos momentos, Mauricio Macri está temblando porque tras las visitas de los jueces de casación penal a la Casa de gobierno, nos vamos a enterar de cosas porque de los teléfonos, van a surgir la cantidad de veces que fueron. Macri me ofrecía plata en concreto pero yo no cotizo en bolsa, me ofrecieron dólares".

Cabe destacar, que la frase en cuestión tiene que ver con una causa que comenzó en 2010 y que el ex juez tenía a su cargo, cuando era subrogante del Juzgado Federal 7, en la que se investigaba a Macri por haber escuchado a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de familiares de la AMIA, Sergio Burstein.

En ese momento, Macri estaba acusado de supuestamente haber montado una "asociación ilícita" dedicada al espionaje, junto al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, y Ciro James, quien tenía un cargo en el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Mariano Narodowski.

La causa más tarde fue cerrada por falta de elementos por el juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo del Juzgado 7 como titular.

Conectado a lo mediático

Con relación a su "nuevo rol" en la radio, el ex federal dijo que "me divierte la idea de ser un personaje, si no me divertiría, no lo haría. Me divierte concurrir al estudio y hacer aportes, es todo libre y de pronto con preguntas de la gente por teléfono tiene inquietud y tiene que saber. En la calle como en la vida, tengo algunsos que me dicen de todo y otros me saludan".

"A mi siempre me gustó vestir bien, no me gusta pasar desapercibido, ¿Porque no ir a la tele?, estoy rodeado de gente que vió algo en mi que podría ser interesante para el público, las figuras más rutilantes del show que llevan "El cantando" y "El bailando", que me invitaron pero en ese momento era juez y no me intresaba y ahora podría ser, pero igual estoy para otras cosas como pensar, la temática de la pandemia me dejo en una instancia distinta", agregó el ex funcionario.

Justicia y caso Ursula

Consultado sobre el caso de Ursula Bahillo, la "presión de la gente" y la actuación de la justicia, Oyrabide opinó que "ahora se puso en moviento la justicia porque estallaron los medios de comunicación y gracias a su accionar, se desempolvan antiguas actuaciones que merecieron en su momento tener un cuidado extremo, que estamos hablando de un delito que acahece con una celeridad dentro de nuestra sociedad impactante, no sé que esperan mis ex colegas, los van a ahorcar en la calle, los van a llevar a la crucifixión la gente, obvio que esto que digo es una metáfora, pero bueno".