Este miércoles, los vecinos del barrio porteño de Villa Crespo volvieron a ser testigos de un voraz incendio. Esta vez, las llamas afectaron a un restaurante ubicado en la esquina de avenida Corrientes y Serrano donde los bomberos "dominaron" rápidamente la situación.

Fuentes policiales informaron que se trata del negocio "Punto Serrano" que cuenta con planta baja y primer piso: el fuego comenzó en la cocina y se esparció sobre "grasas y partes propias de una extensión de 2x3 y 2 metros". Aseguraron que el mismo está "controlado" y no hubo heridos ni víctimas fatales.

El lugar permanecía cerrado al público pero funcionaba por pedidos a domicilio.

Al verse obligado a cerrar sus puertas al público por la cuarentena, el sitio "Punto Serrano" no funcionaba como restaurant, pero sí funcionaba para pedidos a domicilio por delivery y "take away".

A pocas cuadras de allí, a principios de junio una trágica explosión en la perfumería "Pigmento" en Corrientes 5246, casi Scalabrini Ortiz, mató a dos bomberos y hubo nueve heridos.

Ariel Gastón Vázquez (44), comandante director de la Compañía de Planeamiento de Desarrollo y Recursos Humanos de Bomberos de la Ciudad, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz (43), de la Estación VI Villa Crespo, fueron las víctimas fatales del accidente.