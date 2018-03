La joven tiene 18 años y se conoció el audio que envió a un grupo de compraventa de Whatsapp. "Si me escribís para que no y blablablá, ignoro esos mensajes. Vos no sabés por lo que yo pasé y cómo esa criatura vino al mundo", manifestó la joven.



En un principio, el mensaje ofrecía entregar a su hijo que está por nacer en pocos dias."SI ALGUIEN SABE?? Kien desee de corazón adoptar a un bb recién nacido que se comunique a mi mm. GRACIAS", escribió.

Primer mensaje de la joven.

La propuesta trascendió en el grupo denominado "Quién da más Oberá", departamento donde se encuentra la localidad de Panambí. Generalmente, es usado para comprar y vender diversos artículos en Misiones.



Ante varias criticas se indignó: "Así que no te ponés ni un pedacito de la esquina de una uña en mi lugar", y siguió, "que se comunique conmigo, así yo me comunico con la jueza que me está ayudando y con mi abogada, y ahí lo hacemos bien.Porque yo tampoco estoy dando en adopción por mi propia cuenta, es todo mediante la Justicia. No es juguete dar en adopción, lo sé muy bien. Yo doy mi bebé porque tengo mis razones, mis motivos".



Se presume que la criatura en camino fue concebida de manera traumática o no deseada, pese a que no brinda mayor precisión al respecto. Sin embargo, expresa que desea hacer el procedimiento cumpliendo con todos los pasos que plantea la ley. Y para ello tiene el asesoramiento de una abogada en contacto con una jueza de familia que controla la situación.