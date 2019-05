Los restos del diputado nacional del radicalismo por La Rioja, Héctor Olivares (Cambiemos) fueron velados este lunes durante casi tres horas en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, al que asistió el presidente Mauricio Macri, así como funcionarios del gobierno nacional, diputados, senadores nacionales y dirigentes de todo el arco político.



Olivares falleció en la noche del domingo luego de permanecer en grave estado desde el jueves pasado cuando fue baleado a dos cuadras del Palacio Legislativo junto a su asesor, Miguel Yadón, quien murió en el acto.



Con un retrato del diputado y la bandera de la Unión Cívica Radical, el velatorio se realizó a cajón cerrado en el salón de los Pasos Pedidos del Congreso.



Entre los que se acercaron a saludar a la familia del fallecido diputado radical, además de Macri, estuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador y el presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara baja, Mario Negri.



Uno de los primeros en llegar fue el senador nacional por la Rioja y candidato a gobernador de esa provincia, Julio Martínez, amigo personal de Olivares, así como los senadores Inés Brizuela y Doria (UCR-La Rioja), Julio Cobos (UCR); Esteban Bullrich (PRO) y los diputados nacionales radicales Miguel Bazze, Facundo Suárez Lastra y Luis Borsani; el diputado de Red por Argentina, Felipe Solá y el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, entre otros.



"No tenemos explicaciones. Es muy difícil entender esto, no lo podemos entender, no encontramos explicaciones. Se nos fue un grande, un imprescindible, una buena persona, una persona seria y honesta de los que hacen bien a las personas y a la democracia. Lo vamos a recordar trabajando, cumpliendo en el Congreso, respetado a sus adversarios", recordó el senador nacional Martínez, al ingresar al Congreso.



También asistieron el ex ministro de Justicia y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra; el dirigente de la UCR Enrique "Coti" Nosiglia, así como el diputado de justicialismo riojano, Luis Beder Herrera.



Uno de los momentos de mayor congoja se vivió cuando finalizó el velatorio y el féretro fue trasladado por los pasillos del Congreso hasta una de las puertas de la avenida Rivadavia, donde aguardaba el coche fúnebre que lo llevaría hasta el Aeroparque.



Legisladores y empleados de la Cámara saludaron el paso del féretro, que era llevado por Negri, Martínez y Borsani, entre otros.



Desde allí los restos serán trasladados en avión a la provincia de La Rioja, de donde Olivares era nativo y donde será despedido desde las 21 hasta las 24 en el Comité de la Unión Cívica Radical, en la capital riojana.



Finalmente, el próximo martes se realizará una ceremonia y el sepelio en la localidad de Villa Mazán.

Olivares, de 61 años, diputado nacional desde 2015 y actualmente presidente de la comisión de Transportes de la cámara baja, cobró notoriedad en febrero pasado cuando realizó presentaciones judiciales para frenar la re-reelección del gobernador de La Rioja, Sergio Casas.



El diputado radical, de profesión ingeniero agrónomo, estaba casado y tenía dos hijos.

Familiares del diputado Olivares, presente (Rubén Paredes-Diario Crónica).

Desde Diputados también le rindieron homenaje (Rubén Paredes-Diario Crónica).