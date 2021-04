La pandemia del coronavirus causó estragos en la economía no sólo a lo largo y ancho de Argentina sino del mundo y uno de los sectores más afectados fue el artístico.

El actor Oscar Martínez sufrió las restricciones que hubo en el país y el parate de la actividad en su profesión y pensando en su futuro, decidió mudarse a España.

En septiembre de 2020, retomó la filmación de "Competencia Oficial", película que protagoniza con nada menos que Penélope Cruz y Antonio Banderas.

Martínez, que brilló en El ciudadano ilustre y Relatos salvajes, desde Madrid expresó que "no extraña la Argentina" y que le parece "tóxica".

Tomó su vuelta al Viejo Continente como un desafío, ya que está alejado una vez más de su familia, pero a la vez sintió un "alivio" ya que "lo estaba pasando muy mal".

"El último medio año que pasé en Buenos Aires fue encerrado en mi casa: tampoco vi a mis hijas, tampoco vi a mis amigos -describió Martínez, en referencia al aislamiento obligatorio que el presidente Alberto Fernández ordenó el 20 de marzo de 2020-. Fueron los peores de mi vida. Ni estaba trabajando. Fue horrendo. Volver aquí fue volver al trabajo. Y salir de la reclusión, y caminar por la calle sin miedo. Uno se saca una mochila gigantesca, ¿no?", afirmó en una charla con Radio Mitre.

Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez al grabar "Competencia Oficial".

En febrero de 2020 comenzó a grabar "Competencia oficial" y semanas después todo se suspendió cuando se incrementaron notablemente los positivos de coronavirus en España y fue ahí donde decidió regresar a la Argentina, pero a los 14 días de estar cumpliendo con el aislamiento obligatorio por venir de un país de riesgo, se dictó la cuarentena.

"Estuve seis meses escuchando la radio, seis meses muy angustiosos; bueno, no hay que explicar demasiado... Pero además, con la incertidumbre de si el rodaje iba a poder retomarse o no", aseguró.

En ese período de tiempo pudo hacer Murciélagos, la primera película argentina filmada y producida con esas restricciones.

Ahora, desde la capital española, Martínez habló sobre su futuro. "En octubre concluyó el rodaje (de Competencia oficial). Primero había pensando quedarme solo hasta noviembre, después hasta marzo, porque estaban cerradas las fronteras. El mes pasado dije de quedarme hasta septiembre (de este 2021), para quedarme un año aquí, tratando de hacer la experiencia de buscar alternativas laborales", manifestó.

La actualidad de Argentina

El artista de 71 años decidió evitar hablar sobre cómo percibe su país, porque "estando afuer, no corresponde", aún cuando "a las distancias se ven mejor las cosas".

"Acá es distinto: desde que yo estoy, no hay reclusión -informó-. Hubo restricciones de horarios para los bares y restaurantes, pero salvo porque la gente anda con mascarillas, nada delata en la calle que está la pandemia. Las tiendas funcionan con mucha gente, los restaurantes están llenos, con un aforo. Y en los medios no hay una sola noticia de la pandemia: no hay infodemia. Pero creo que es porque desde hace muchos meses no está en riesgo el colapso sanitario", aclaró.

El problema de la vacunación

Martínez afirmó que España al igual que gran parte del continente europeo "quedó retrasado con la vacuna" y atribuyó eso a un "error de orden político".

"Estados Unidos invirtió en la investigación, pero Europa no quiso. Y se jugó a comprarla (a la vacuna) cuando esté, y la de AstraZeneca. Los países más poderosos están vacunando muy despacio, aunque la gente muy mayor y el personal de salud ya están vacunados", aportó.

"La excepción es el Reino Unido, según remarca, aunque ya no forma parte de la Unión Europea", cerró.