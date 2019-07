Este jueves, el dólar para la venta al público bajó nueve centavos (0,20%) y cerró a $43,61 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió cinco centavos (0,11%) y terminó a $42,45.



En lo monetario, la tasa de interés de las Letras de Liquidez cerró prácticamente estable ya que el Banco Central de la República Argentina ( BCRA) convalidó en esta jornada una baja marginal de tasas de las Leliq de un punto básico, al finalizar en un promedio de 58,724% para un total adjudicado de $233.773 millones.



A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $18.577 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que el dólar operó con una baja al principio de la rueda que se revirtió con "cierta intensidad" en la última media hora de operaciones.



"La segunda baja consecutiva de esta semana no alcanzó para recuperar toda la suba verificada en el inicio de la misma", comentó.



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, señaló que la baja de tasa (de las leliq) prácticamente "se frenó antes del piso" y resaltó que hubo "otra expansión perceptible".



El volumen de operaciones en la rueda de este jueves fue el más alto de la semana. En contado se operaron US$ 801 millones, mientras que en futuros MAE se hicieron US$ 26 millones.