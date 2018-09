Padres del colegio primario Santa Lucía de la localidad bonaerense de Florencio Varela decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta tanto no se realicen tareas de desinfección en el establecimiento, tras el descubrimiento de dos casos de alumnos afectados por la bacteria streptococo pyagenes.



En un principio, las autoridades sanitarias habían desaconsejado la desinfección, pero con el correr de los días, la situación fue generando tal polémica que las autoridades de la institución educativa anunciaron la realización de los mencionados trabajos sanitarios en el transcurso de este viernes.



En la escuela, ubicada en Florida 240 del barrio de Villa Vatteone, se informó oficialmente sobre los registros de la enfermedad -uno en nivel inicial y otro en el segundo grado-, a través de los cuadernos de comunicaciones de los estudiantes.



Un grupo de padres de la institución puntualizó que optaron por no enviar sus hijos, luego de que la Dirección de Nivel Primario revelara "la aparición de los dos casos y destacara que no tenía que concretar un procedimiento preventivo especial".



"Las ausencias se notaron de manera muy evidentemente", destacaron. A modo de ejemplo, citaron que en el segundo grado del turno tarde, se vieron obligados a fusionar las tres secciones.



Al observar que las ausencias eran muy importantes, el Consejo Directivo Institucional del Colegio Santa Lucía realizó un nuevo comunicado precisando que este viernes efectuarán tareas de desinfección.



En la nota declararon que esta decisión la concretarán a los efectos de llevar tranquilidad a los hogares, pese a venir desarrollando habitualmente las acciones sanitarias prescriptas por las autoridades de la secretaría de Salud del Municipio de Florencio Varela.



Cabe destacar que desde la cartera sanitaria comunal organizan una campaña de concientización a través de redes sociales donde aconsejan que "los alumnos infectados no asistan al establecimiento".