Leonardo y Edgar, una pareja de residentes de la ciudad de Córdoba, salieron a comer una noche a un conocido restaurante especializado en comida italiana en la ciudad de Córdoba y al finalizar la velada se llevaron una desagradable sorpresa.

Todo había transcurrido en paz hasta que les entregaron el ticket que, junto con los demás platos, consignaba: "una ensalada de frutas para llevar para los putos".

.

La indignación fue tal que invitaron a la camarera a que leyera el comprobante tal como ella lo había escrito. "No me voy a olvidar nunca su cara de me quiero matar", contó Edgar a El Doce.

Leonardo publicó en Facebook un mensaje donde expresó cómo se sentía tras el episodio: "Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. ¡Más empatía con el prójimo por favor!".

El repudiable ticket que reicibió la pareja tras pedir la cuenta de la cena.

.

Si bien desde el local gastronómico se comunicaron dos veces para pedir disculpas y reintegrarles el costo de la comida, la pareja se sintió tan ofendida que decidió acercarse al Inadi para radicar la denuncia.

La empresa en cuestión lanzó un comunicado tras observar que se había hecho viral, en el que condena la "presunta discriminación" llevada a cabo en su local y añadió que "la empresa ha iniciado la investigación correspondiente".

.

Además, añadieron que "se trataría de una mujer cajera que está en período de prueba" y que, en caso de probarse los hechos, "se tomarán las medidas pertinentes y sanciones que correspondan. No se tolerará que se produzcan este tipo de hechos incompatibles con la política de la empresa", concluyó.