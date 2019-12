Conductores de colectivos, en su mayoría de la empresa DOTA,y que cubren al menos 20 líneas de zonas metropolitanas y municipales, realizan un paro sorpresivo por reclamos salariales y gremiales.



Tras una intensa jornada de protestas, las trabajadores piden ser escuchados por las dueños de la citada firma que nuclea los diferentes recorridos.



Cabe señalar que la medida efecta a las líneas: 5, 6, 7, 8, 9, 21, 25, 28, 44, 50, 56, 76, 91, 100, 101, 115, 117, 135, 146, 150, 161 y 188.



En tanto los ramales provinciales que se adhirieron al paro fueron la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435. Pro su parte, en zona municipal no prestó servicio el 503 San Vicente, la 541 Almirante Brown, la 520 Lanús y la 570 Avellaneda.



Según el comunicado, que lleva la fima del secretario general, Roberto Fernández indican que: "El consejo Directivo Nacional de la UTA, con motivo del paro sorpresivo del Grupo Dota y sus empresas vinculadas en el día de la fecha, informa al público en general que la UTA no ha decidido ni avala en lo más mínimo dicha medida de fuerza. Conmina además a los responsables a que desistan de la misma, toda vez que no responde a ninguna decisión emanada de los cuerpos orgánicos del gremio".





Así se expresaban los trabajadores en Crónica HD