Por Luciano Bugner

@lucianobugner

Una audiencia en Trabajo logró frenar, en parte, el paro que decretó la Unión Tranviarios Automotor ante la falta de un acuerdo paritario. La negociación solamente llegó a buen puerto en Capital Federal y Buenos Aires, donde los colectivos funcionarán con normalidad. En el resto del país UTA va a la huelga por 24 horas. "Puede haber problemas mayores", advirtieron desde el gremio que volverá a sentarse con las partes el próximo miércoles.

Convinieron un salario básico de $41.000, retroactivo a junio último, y una suma fija no remunerativa de 11.000 pesos en tres tramos ($3.000 en junio, $4.000 este mes; y el restante con los salarios de agosto)

La UTA, la Federación Argentina de Transportes por Automotor de Pasajeros, y el Ejecutivo se sentaron en la mesa de Callao al 100 para discutir los nuevos salarios. Con la advertencia de la huelga en el aire, las negociaciones "fracasaron por la falta de diálogo que sostienen tanto los representantes de las empresas de transporte de colectivos como las autoridades", escribió la Unión Tranviarios Automotor en un comunicado. Allí ratificaron "el paro total de actividades por 24 horas con excepción de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El motivo fue que en esas dos jurisdicciones convinieron un salario básico de $41.000, retroactivo a junio último, y una suma fija no remunerativa de 11.000 pesos en tres tramos ($3.000 en junio, $4.000 este mes; y el restante con los salarios de agosto). "Las demás provincias no mandaron representantes. Se les faltó el respeto al gobierno nacional y a los trabajadores", dijo Roberto Fernández en diálogo con "Palabra Sindical" (AM 570). Para el titular de la UTA, "pareciera que no les importa el transporte".

"El acuerdo nacional lo vamos a respetar en todas las provincias", añadió. Cabe destacar que el miércoles habrá una nueva audiencia, y de no llegar a un acuerdo general, "puede haber problemas mayores", advirtió Fernández. Según el escrito del gremio, "se anticipa además que en caso de producirse una nueva interrupción de las negociaciones, si es que los empresarios y las autoridades persisten con su actitud y nuevamente frustran el diálogo previsto para el encuentro del próximo miércoles 17, se adoptarán medidas de fuerza mucho más graves".

Con la firma de Roberto Fernández, "los trabajadores estamos atravesando una situación crítica, y no podemos permitir que se siga ignorando este reclamo de reconstitución salarial absolutamente justo, por lo cual volvemos a hacer responsables de esta situación al sector empresario y a las autoridades nacionales y provinciales", cerró el comunicado.

En diálogo con Crónica, desde la Secretaría de Trabajo destacaron que este jueves "no se hicieron presentes los representantes de las jurisdicciones provinciales". Por eso "no se logró llegar a un acuerdo. Ante esto y el vencimiento de la conciliación obligatoria, el gremio resolvió realizar un paro de actividades en las ciudades del interior del país".

Mario Calegari, secretario de prensa del sindicato, culpó a Fatap, ya que "no realizó ninguna oferta para destrabar el conflicto en la mayoría de los distritos". "El salario cada vez vale menos, y la cámara se niega a ver esa realidad", graficaron desde UTA.