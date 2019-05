hoferes de la línea 106 de colectivos protestan porque la empresa decidió descontarles del sueldo la jornada laboral del día 30 de abrilfecha del paro general convocado por el Frente Sindical y las CTA.

Ese día la UTA no adhirió al paro, sin embargo una corriente interna de la Unión de Tranviarios Automotor sí. Es decir algunas líneas anunciaron de antemano que no prestarían servicio aquella jornada, pero la línea 106, no estaba dentro de esa lista.