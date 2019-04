En el marco del Paro Nacional la ciudad se convirtió en un ir y venir de manifestantes que, además, cortan los prinicipales accesos a la Capital Federal. En las primeras horas de la mañana se registraron cortes en Puente de la Noria, donde sólo circulan los automóviles que van hacia la provincia, ya que hacia el centro hay un corte total.

A la espera de los discursos y actos que se avecinan en Plaza de Mayo y Obelisco, uno de los accesos a la Capital Federal, el tradicional Puente Avellaneda, congregó a vecinos, militantes y organizadores para brindar una breve charla y marcha hacia uno de los puntos de reunión.

Corte en Puente Avellaneda (Rubén Paredes/Crónica)

Blanca (de la Organización Social y Política Los Pibes) le comentó a Crónica que "estamos aca por la situación que está pasando este país y para decirle a Macri que se vaya, que ya no aguantamos más, que estamos necesitados pasando miseria, no tenemos para darle de comer a nuestros hijos, no tenemos comedores en la escuela para llevarlos y que coman ahi, porque en la escuela no se come y en nuestras casas tampoco. Ya no nos alcanza para nada, o pagás la luz o le das de comer a tus hijos, entonces tenemos que salir a la calle".

La mujer agregó que "ellos (en alusión al gobierno) nos quieren asustar, decir que no salgamos pero si tenemos que hacerlo porque no tenemos para darle de comer a nuestros hijos, nietos, nos estamos quedando sin trabajo y estamos pasando necesidades. De aca nos vamos al Obelisco y luego a Plaza de Mayo porque estamos haciendo un desayuno contándole a los vecinos y charlando con ellos sobre lo que pasa".

Ahora así corte con quema de neumáticos en Puente la Noria pic.twitter.com/jYoK7PotBW via @nachobam67 — Solo Tránsito↗ (@solotransito) 30 de abril de 2019

Desde las 10, en tanto, hay ollas populares de Barrios de Pie frente al Ministerio de Trabajo, con el corte parcial de Avenida Callao. En tanto, las principales columnas de manifestantes ya se dirigen hacia Plaza de Mayo donde se realizará el acto central.

Obreros Marítimos llegando a Plaza de Mayo (Rubén Paredes/Crónica)

Desde la avenida Belgrano y 9 de Julio, a las 11, partieron dos columnas por Avenida de Mayo para encarar hacia la plaza; mientras que otra lo hará por Belgrano y luego por Avenida Diagonal Sur.

Camioneros desplegó el telón (Rubén Paredes/Crónica)

A las 14 será el acto central en Plaza de Mayo, con corte en los alrededores y un vallado que ya estaba preparado desde la madrugada del lunes. Pablo y Hugo Moyano serán los principales oradores y se espera que se extienda por el lapso de 3 horas.

También se acercó gente sin insignias gremiales (Rubén Paredes/Crónica)

En tanto, el MST Nueva Izquierda realizará un acto en el Congreso a las 15 y media hora más tarde, habrá una marcha de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en conmemoración por el 42° aniversario de la primera ronda a la Pirámide de Mayo.

Macri, el principal apuntado (Rubén Paredes/Crónica)

A las 17, por su parte, habrá una nueva concentración, esta vez en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para volver a marcha a Plaza de Mayo y así alargar la protesta hasta las primeras horas de la noche, donde el Frente de Izquierda y los Trabajadores harán un acto de cierre a esa hora con la presencia de la fórmula presidencial Nicolás del Caño y Romina del Plá.

A la misma hora, en el Obelisco, el Nuevo MAS conmemorará el Día Internacional del Trabajador con un cierre a cargo de su dirigente Manuela Castañeira.