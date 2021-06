Susana Giménez permanece internada desde este jueves por la noche en el Sanatorio Cantegril, ubicado en la ciudad uruguaya de Punta del Este, por complicaciones en su cuadro de coronavirus.

La diva se encontraba en su casa La Mary junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, quien también contrajo covid. Su hermano Patricio Giménez reside en Montevideo y hasta el momento no pudo visitar a Susana por los estrictos protocolos de aislamiento.

En las últimas horas trascendio que la diva tiene una neumonía unilateral en su pulmón izquiero y que podría ser trasladada a Buenos Aires.

A través de historias en su cuenta de Instagram @patogimenez, el cantante aseguró que Susana "está bien" y que "le están haciendo todos los estudios necesarios".

“Hablo por acá porque es increíble la cantidad de mensajes y llamados que recibo, entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana", aseguró el cantante.

"Le agradezco mucho al periodismo la preocupación pero les pido que por favor no me llamen ni me manden tantos mensajes porque tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia, así que tomen esto como una noticia”, expresó Giménez.

“Susana está bien, es normal que entre el día 6 y el 8 sea en los que la tos molesta más, están haciéndole todos los estudios que le tienen que hacer. Está contenta, está bien, así que quédense tranquilos que Susana está cuidada”, detalló el cantante.

La conductora de 77 años recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer el pasado 4 de junio y contrajo el virus en Uruguay, donde reside desde el 2020.