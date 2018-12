Invitado por el ex gobernador mendocino y presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Rodolfo Gabrielli, el senador Miguel Pichetto se reunió con representantes de la industria y se comprometió a continuar la defensa del sector. “Rodolfo (Gabrielli) es una figura muy importante en Mendoza, es un hombre de gran experiencia, ha sido gobernador, diputado, funcionario en el ámbito nacional. Tiene una mirada que no es solamente el abordaje del sector público, sino también una fuerte inspiración con el sector productivo. Gobernar no solamente es pagar sueldos, tener buena relación con el sector de salud, docentes y demás. También hay que tener una mirada productiva que es generar empleo, desarrollo, inversión, alentar las economías de la provincia”, dijo Pichetto, en medio de fuertes rumores sobre una nueva candidatura del ex mandatario.

“Yo tengo la convicción y el compromiso de ser una alternativa y pasar por el proceso de las primarias. Vamos presentar una propuesta distinta a esta construcción binaria de que el destino está ligado a la continuidad del presidente Macri o a la vuelta de la ex presidente Cristina de Kirchner”.