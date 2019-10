El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), Juan Curutchet, le dio a conocer este viernes al directorio de la entidad una nota que le envió el ministro de Economía bonaerense, Damián Bonari.



En esta nota, el funcionario le solicitó al titular del Bapro que proceda a canjear bonos que tiene en su cartera (con vencimiento 6/12/19) por un nuevo bono con vencimiento el 6/12/20. Justificó el pedido en la volatilidad fi nanciera que impide el acceso de la provincia al mercado de deuda. Básicamente, el gobierno bonaerense le pidió a Curutchet que le refi nancie las deudas.



"Llama la atención el momento de este pedido, sólo un día antes de las elecciones provinciales y en un marco donde la gobernadora María Eugenia Vidal ha expresado su confi anza sobre la solidez de las cuentas públicas que ella administra. Sin embargo, queda claro que este insólito pedido expresa las serias difi cultades que enfrenta la provincia en términos financieros, como consecuencia de la irresponsable administración que llevó adelante en los últimos cuatro años”, se indicó desde el Bapro.



Si bien no hay mucha información pública, se estima que la provincia tiene una necesidad bruta de caja de unos 100.000 millones de pesos de aquí hasta enero de 2020 para hacer frente a los pagos de salarios, jubilaciones y deudas.



"Para afrontar (parcialmente) estos pagos, la provincia contaba con un ahorro financiero. Sin embargo, a principios de año la gobernadora decidió poner esos fondos en Letras del Estado Nacional (tanto en pesos como en dólares). Letras que, luego, fueron reperfiladas por el presidente Mauricio Macri hacia 2020, agudizando la crisis financiera provincial. Además, luego de las PASO, Macri tomó la decisión unilateral de rebajar impuestos provinciales (y Vidal ni se opuso ni lo reclamó), agravando aún más el panorama", se añadió desde la entidad bancaria estatal bonaerense.



"Así, la quiebra del Estado Nacional y la mala administración provincial hoy conjugan una situación de crisis aguda. Sobre esto, Vidal viene presionando al presidente y al directorio del Bapro para que le aprueben diferentes préstamos para poder maquillar la crisis que atraviesa. El problema es que cuatro años de timba fi nanciera en el Bapro limitaron seriamente la capacidad del banco para asistir al Tesoro provincial, tanto en términos fi nancieros como legales. Entonces, más allá de las reiteradas presiones de Vidal, no hay forma de que el banco responda a sus pedidos, salvo en el caso de que sus directivos decidan exponerse a consecuencias penales. De este modo, el pedido de canje de bonos por algo más de 4.000 millones de pesos un día antes de las elecciones no hace más que demostrar de forma contundente el fracaso de la administración fi nanciera de Macri y de Vidal", se sostuvo finalmente.



Este es el documento que dio a conocer el presidente del BAPRO