Gremios de pilotos realizaron este lunes asambleas en Aeroparque y Ezeiza para analizar el reclamo de una recomposición salarial, lo que generó demoras en los vuelos de Aerolíneas y Austral. Definieron 48 horas sin actividad durante el fin de semana, no habrá vuelos desde las cero horas del sábado 5 hasta las 23:59 del domingo 6.

“Mientras la inflación reduce día a día el poder adquisitivo de los trabajadores, la empresa sigue sin hacer ninguna propuesta de recomposición salarial para fi nalizar la paritaria 2018 - 2019. Nos están forzando a la presente situación de confl icto que intentamos evitar durante meses”, aseguraron a través de un comunicado los pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores (UALA) al fi nalizar la asamblea.

“Hemos buscado distintas alternativas de acuerdo y diferentes formas de visibilizar nuestros reclamos. Sin embargo, una y otra vez, la compañía no se ha movido de su postura intransigente.Somos conscientes de la grave situación que enfrenta el sector aerocomercial en el país en general y la línea aérea de bandera en particular, pero no podemos ser los trabajadores quienes paguemos por los errores de la gestión empresaria”, habían argumentado más temprano desde APLA.

En tanto, se estima que este lunes durante las asambleas, fueron cancelados unos 70 vuelos entre Aeroparque y Ezeiza y que aproximadamente 8.000 pasajeros resultaron afectados. Hubo largas colas por demoras y cancelaciones.