La alumna de un colegio del barrio de Flores denunció que el preceptor del establecimiento intentaba seducir menores de edad a través de chats en distintas redes sociales. En los audios difundidos este miércoles, el hombre invitó a una de las estudiantes a pasar una noche con él. También afirmó haberle comprado regalos y, ante la imposibilidad de cruzarse en la escuela, sugirió alcanzárselos a su casa.

"Te traje la remera y los chocolates pero me estoy yendo en diez minutos, ¿querés que lo alcance a tu casa?", interrogó el preceptor que fue separado de su cargo tras la denuncia realizada por la estudiante.

En otro de los audios, el acosador insistió con ver a la menor. "Si te hablo es para arreglar para vernos. No me gusta hablar por mensajito. Si me dieras una chance de salir con vos, para verte, cambiaría todo. Podemos dormir juntos una noche en una cama y no te toco un pelo", señaló el acusado.

Denuncia pública realizada por una de las alumnas ( Twitter).

La joven denunciante se manifestó a través de la red social Twitter (@rainbowinsunset) para mostrar el caso: "Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada".

Además de esta publicación, aparecieron capturas de pantalla y mensajes de voz de las conversaciones que mantenía el implicado aparentemente no sólo con la denunciante, sino también con otras alumnas de entre 13 y 16 años.

Luego de trascender el hecho, la Asesoría Tutelar se comunicó con la víctima y realizó la denuncia formal en la Fiscalía en lo Penal, Contravensional y de Faltas N°30 -especializada en Delitos Informáticos- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tomó intervención e inició la investigación en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.